Dua Calon Pemain Naturalisasi Indonesia Masuk Proses Sidang DPRREPUBLIKA.CO.ID

Dua pemain berketurunan Indonesia, Luke Vickery dari Australia yang bermain di Macarthur FC dan Mitchell Baker dari Georgetown University, akan segera dicalonkan melalui proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia di era John Herdman. Proses ini sudah memasuki tahap sidang DPR, meski identitas pasti belum diumumkan. Kabar ini diumumkan oleh Staf Khusus Menteri Hukum Noor Korompot, bersamaan dengan sorotan terhadap rekaman viral pemain calon naturalisasi main tarkam.

Staf Khusus Menteri Hukum Republik Indonesia Noor Korompot mengungkapkan melalui Instagram bahwa dua pemain naturalisasi, Luke Vickery dan Mitchell Baker, akan segera masuk dalam proses sidang DPR.

Keduanya, yang berasal dari Jerman dan Belanda dengan keturunan Indonesia, adalah bagian dari awal era pelatih John Herdman untuk menguatkan Timnas Indonesia. Meski identitas pasti belum diumumkan, mereka sudah terlihat di Jakarta selama penampilan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik. Luke Vickery, berusia 20 tahun, saat ini bermain untuk Macarthur FC di A-League Australia dengan catatan 7 gol dan 3 assist dalam 30 pertandingan musim 2025/2026.

Ia berposisi sebagai winger kanan namun juga bisa menjadi penyerang tengah atau sayap kiri. Sementara Mitchell Baker, berusia 19 tahun, memperkuat tim universitas Georgetown di Amerika Serikat dan dianggap sebagai talenta muda berpotensi. Keputusan panggilan John Herdman ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 menuai sorotan setelah video salah satu pemain naturalisasi yang rekamannya viral main tarkam. Pelatih Timnas Indonesia U-19 Nova Arianto mengakui kemenangan pada Piala AFF U-19 2026 belum membuatnya puas.

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Timnas Indonesia Naturalisasi Luke Vickery Mit

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