Dua Belas Tahanan Palestina Dibebaskan Israel, Disambut Gembira Keluarga

Sebanyak 12 tahanan Palestina, termasuk seorang perempuan, dibebaskan oleh Israel dan difasilitasi kepulangannya oleh ICRC ke Rumah Sakit Martir Al Aqsa. Pembebasan ini disambut haru oleh keluarga, yang telah lama menanti. ICRC menekankan pentingnya perlakuan manusiawi dan hukum humaniter internasional bagi semua tahanan.

Sebanyak dua belas tahanan Palestina, yang salah satunya adalah seorang perempuan, telah dibebaskan oleh otoritas Israel dan dilaporkan telah tiba di Rumah Sakit Martir Al Aqsa pada hari Rabu, 15 April 2026, waktu setempat. Pembebasan ini disambut dengan kelegaan dan kebahagiaan oleh keluarga para tahanan yang telah menanti kepulangan orang-orang terkasih mereka. Salah seorang ibu, yang identitasnya tidak diungkapkan secara rinci, menyatakan kegembiraannya yang mendalam setelah putranya, Mohammed Al Qassas, akhirnya dibebaskan setelah lebih dari tiga tahun mendekam di balik jeruji besi. Momen haru ini menjadi saksi bisu perjuangan panjang keluarga dalam menantikan keadilan dan pembebasan.

Proses pemindahan para tahanan ini difasilitasi oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC), sebuah organisasi kemanusiaan yang memiliki peran krusial dalam memastikan hak-hak tawanan perang dan tahanan politik terpenuhi. ICRC secara aktif mengawal pergerakan para tahanan dari penyeberangan Kerem Shalom menuju rumah sakit yang berlokasi di Deir Al-Balah. Melalui upaya ini, ICRC kembali menekankan pentingnya perlakuan manusiawi terhadap seluruh tahanan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Penegasan ini mencakup jaminan akses terhadap kondisi hidup yang memadai, fasilitas kesehatan yang layak, serta hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, yang merupakan elemen fundamental dalam menjaga martabat dan kesejahteraan para tahanan. Pentingnya peran ICRC dalam menjaga agar hak-hak kemanusiaan tidak terabaikan, terutama dalam situasi konflik yang kompleks, menjadi sorotan dalam peristiwa ini. Pembebasan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju resolusi yang lebih adil dan kemanusiaan bagi para tahanan Palestina yang masih tertahan.

