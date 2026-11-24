DSN MUI terbitkan Fatwa 168/DSN-MUI/IX/2026 yang mewajibkan rasio 1:1 untuk emas digital. Pedoman ini memastikan ketersediaan fisik emas dan melindungi nasabah dari praktik spekulasi tanpa aset.

Keputusan strategis ini dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI melalui Penerbitan Fatwa Nomor 168/DSN-MUI/IX/2026 yang secara eksplisit mengatur praktik jual beli emas secara digital. Dokumen penting ini ditetapkan secara resmi di Jakarta pada tanggal 29 September 2026 untuk menjawab tantangan regulasi di era ekonomi digital yang semakin kompleks. Langkah regulatif ini diambil dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap transaksi emas yang tercatat dalam sistem aplikasi digital benar-benar didukung oleh ketersediaan emas fisik yang nyata.

Ketentuan paling krusial yang tertuang dalam fatwa tersebut mensyaratkan setiap pedagang atau platform digital wajib memiliki persediaan emas fisik dengan rasio minimal satu banding satu terhadap jumlah emas yang ditawarkan untuk diperdagangkan. Larangan keras diberikan bagi praktik penjualan emas digital yang hanya didasarkan pada pencatatan saldo虚拟 atau angka kepemilikan di dalam aplikasi tanpa adanya pendampingan aset fisik yang memadai. Pedoman ini menegaskan bahwa emas yang menjadi objek transaksi harus benar-benar tersedia, diketahui keberadaannya secara fisik, memiliki berat yang pasti, serta dimiliki secara penuh oleh pihak pedagang sebelum dijual kepada nasabah.

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Ketentuan Kepemilikan dan Rasio Kewajiban

DSN-MUI secara tegas menetapkan bahwa objek transaksi emas digital wajib memiliki wujud fisik yang nyata dan gramasinya harus diketahui dengan jelas sebelum akad jual beli berlangsung. Pemilik emas tersebut harus memiliki hak kepemilikan penuh atau dikenal dengan istilah al-milk al-tamm atas emas yang menjadi objek transaksi yang akan diperjualbelikan. Ketentuan kepemilikan ini mencakup kedua bentuk harta yang diperbolehkan, yaitu al-mal al-mufraz yang merupakan harta milik satu pihak dengan batas kepemilikan yang jelas dan spesifik.

Di sisi lain, fatwa juga mengakui bentuk harta al-mal al-musya yang merupakan harta kepemilikan bersama di mana fisik kepemilikan belum dipisahkan secara spesifik. Meskipun demikian, pengakuan terhadap bentuk kepemilikan bersama ini tidak menghapus kewajiban fundamental pedagang untuk selalu menyediakan emas fisik dengan rasio minimal satu banding satu. Dengan penerapan ketentuan rasio ketat ini, pedagang emas digital dilarang keras untuk memperdagangkan emas dalam jumlah yang melebihi jumlah emas fisik yang mereka miliki secara aktual.

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Pengakuan Hukum atas Qabdh Hukmi dan Transfer Kepemilikan

Salah satu terobosan signifikan dalam Fatwa Nomor 168/DSN-MUI/IX/2026 adalah pengakuan resmi terhadap konsep qabdh hukmi atau penguasaan emas secara hukum yang berbeda dari penyerahan fisik biasa. Dalam penjelasan umum yang disertakan, qabdh hukmi didefinisikan sebagai penguasaan emas melalui dokumen kepemilikan yang sah, baik itu berupa catatan elektronik maupun non-elektronik. Dokumen ini menunjukkan terjadinya perpindahan hak milik secara sempurna meskipun emas batangan tersebut belum diterima secara fisik oleh pembeli.

Pengakuan terhadap konsep hukum ini memberikan kepastian bagi nasabah yang dinyatakan telah memiliki emas setelah transaksi digital selesai, meskipun mereka belum membawa pulang batangan emas secara fisik. Namun, pengakuan status kepemilikan ini memiliki syarat ketat yang harus dipenuhi, di mana pencatatan transaksi dalam bentuk gramasi atau data elektronik harus tercatat dengan jelas dalam rekening emas milik nasabah. Nasabah juga harus mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan tindakan hukum atau tasharruf atas emas yang telah mereka miliki dalam sistem tersebut.

Dampak Nyata bagi Konsumen dan Progres Masa Depan

Penerbitan aturan khusus ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pesat teknologi digital yang memungkinkan transaksi emas fisik dilakukan secara elektronik melalui berbagai platform teknologi modern. Selain itu, adanya beragam praktik transaksi emas digital di kalangan pelaku usaha menjadi pendorong utama perlunya pedoman yang lebih spesifik dan jelas bagi masyarakat. Sebelumnya, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai serta Fatwa Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah.

Meski ada aturan sebelumnya, praktik jual beli emas fisik secara digital belum pernah diatur secara khusus dalam satu fatwa tersendiri yang komprehensif sebelum penerbitan aturan terbaru ini. Penerapan standar gramasi terendah yang boleh diperdagangkan juga diatur berdasarkan kebiasaan atau urf yang dapat dijadikan objek akad jual beli. Dengan adanya kejelasan aturan ini, masyarakat diharapkan dapat berinvestasi dengan lebih tenang karena saldo emas dalam aplikasi bukan sekadar angka, melainkan representasi hak kepemilikan atas emas fisik yang benar-benar tersedia dan terverifikasi.