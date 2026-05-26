DSI Siap Operasi Penuh sebagai BUMN Eksportir SDA Strategis Mulai 2027

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto , menegaskan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia ( DSI ) akan resmi beroperasi penuh sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfokus pada ekspor komoditas sumber daya alam strategis mulai 1 Januari 2027.

Dalam peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana yang disiarkan secara daring, Airlangga menjelaskan bahwa DSI pada fase awal akan mengelola tiga komoditas utama, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy). Pengelolaan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah ekspor, melainkan juga mengoptimalkan koordinasi antar pemangku kepentingan lewat sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola oleh Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan.

Dalam skema tersebut, DSI akan berperan sebagai co‑eksportir, artinya perusahaan ini akan menjadi mitra resmi bagi eksportir utama dalam proses pengurusan dokumen dan registrasi di Bea Cukai, termasuk pendaftaran barang, pemilik, importir, dan penerima akhir. Menurut penjelasan Airlangga, mekanisme baru ini akan mengadopsi prosedur yang disebut Qualitate Qua (QQ), di mana seluruh pelaporan ekspor akan diarahkan kepada PT DSI.

"Dengan mekanisme QQ, semua data ekspor akan masuk ke sistem DSI, sehingga dapat dipantau secara terpusat dan transparan," ujarnya pada selasa (26‑Mei‑2026). Pada tahap percobaan tiga bulan pertama, masing‑masing perusahaan masih dapat melanjutkan ekspor melalui mitra mereka, namun semua transaksi akan dilaporkan ke DSI. Setelah periode percobaan selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan kelanjutan dan penyempurnaan mekanisme tersebut sebelum penerapan penuh pada tanggal 1 Januari 2026.

Airlangga menekankan bahwa evaluasi akan memperhatikan kelancaran proses, kepatuhan terhadap regulasi, serta potensi risiko seperti praktik under‑invoicing yang dapat merugikan negara. Selain menegaskan peran DSI, Menteri Hartarto juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kontrak antara eksportir dan pembeli.

"Kontrak antara eksportir dan pembeli tetap berlaku selama tidak melanggar peraturan yang berlaku, termasuk larangan praktik manipulasi nilai faktur," pungkasnya. Ia menambahkan bahwa integrasi DSI ke dalam INSW diharapkan dapat mempercepat proses perizinan, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Dengan dukungan penuh pemerintah dan koordinasi lintas kementerian, diharapkan DSI dapat menjadi motor penggerak utama dalam upaya meningkatkan nilai ekspor SDA strategis, sekaligus menambah devisa negara serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertambangan dan agrikultura





