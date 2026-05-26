DSI Resmi Jadi BUMN, Pandu Sjahrir Pastikan Pasar Komoditas Tetap Bebas

Pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN tidak akan mengganggu mekanisme pasar nasional. Pandu Sjahrir menegaskan penghormatan kontrak jangka panjang dan peran DSI sebagai penguat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis, termasuk proyek waste to energy.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir hadir di Kantor Koordinasi (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta pada Rabu 17 Desember 2025 untuk mengikuti rapat koordinasi yang membahas proyek waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Dalam pertemuan tersebut Pandu menegaskan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru bernama Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak akan mengganggu mekanisme pasar yang telah berlangsung lama dalam perdagangan komoditas nasional. Ia mengakui bahwa kehadiran DSI sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha, khususnya kekhawatiran bahwa entitas baru tersebut dapat mengubah pola bisnis yang sudah ada atau mengambil alih peran pelaku pasar tradisional.

Namun Pandu menekankan bahwa semua kontrak jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya akan terus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Kontrak-kontrak jangka panjang yang sudah dimiliki, kami harus menghormati kontrak tersebut. Itu sudah jelas," ujarnya dalam diskusi di Hotel Mulia, Jakarta pada Selasa 26 Mei 2026. Menurut Pandu tujuan utama pembentukan DSI adalah menciptakan pasar komoditas yang lebih sehat, lebih besar, serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi Indonesia. DSI akan berfungsi sebagai badan ekspor tunggal untuk sejumlah komoditas strategis, namun tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme pasar yang sudah ada.

Transaksi antara penjual dan pembeli tetap akan berlangsung berdasarkan prinsip pasar bebas, sementara DSI berperan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional melalui konsolidasi yang lebih efektif. Ia menambahkan bahwa DSI akan menegakkan standar kualitas dan kepatuhan, sekaligus membuka peluang investasi bagi sektor swasta yang ingin berpartisipasi dalam rantai nilai komoditas strategis. Pada Senin 25 Mei 2026, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengumumkan bahwa DSI resmi menjadi BUMN setelah penandatanganan dokumen di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Penandatanganan tersebut melibatkan Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani dan Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir. Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menyatakan bahwa proses perubahan status menjadi BUMN memerlukan kepemilikan satu persen saham seri A Dwiwarna oleh BP BUMN, yang kini telah dimiliki.

"Hari ini kan sudah menjadi BUMN karena prosesnya harus ada satu persen saham milik negara dengan kuasa khusus," ujarnya. Meskipun DSI telah resmi menjadi BUMN, Dony belum mengungkapkan siapa yang akan menjabat sebagai Direktur Utama, menjanjikan akan ada penjelasan lebih lanjut kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan status BUMN, DSI diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional melalui proyek waste to energy serta meningkatkan nilai ekspor komoditas strategis Indonesia ke pasar global





