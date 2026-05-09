Drone Footage Shows Deadly Fire at Large Music Festival in Mexico

A drone video captures the devastating impact of a fire that killed at least five people at a large music festival in Villahermosa, Tabasco, Mexico, on Thursday. The fire broke out at the festival, which was attended by thousands of people, and caused panic among attendees. The cause of the fire is still under investigation, but it has been brought under control.

Sebuah tayangan drone memperlihatkan dampak kebakaran mematikan di arena pameran besar tempat konser musik yang dihadiri ribuan orang berlangsung, di Villahermosa, negara bagian Tabasco , Meksiko, Kamis (7/5/2026).

Sedikitnya lima orang dilaporkan tewas dalam insiden yang terjadi saat acara konser masih berlangsung tersebut. Menurut pejabat Perlindungan Sipil, kobaran api muncul pada Kamis pagi dan sempat memicu kepanikan massal di area pameran. Hingga kini, pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran, meski api dilaporkan telah berhasil dikendalikan. Sejumlah rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan puluhan pengunjung berlarian meninggalkan lokasi ketika asap hitam tebal membumbung tinggi dan menutupi langit di sekitar arena.

Situasi panik membuat proses evakuasi berlangsung kacau. Seorang petugas pemadam kebakaran nampak menggunakan selang untuk berusaha memadamkan api selama kebakaran. Gubernur negara bagian Tabasco, Javier May, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia mengatakan beberapa korban tewas merupakan peserta pameran yang tidak sempat menyelamatkan diri saat api membesar.

Melalui pernyataannya di platform X, Javier May menegaskan investigasi resmi telah dimulai untuk mengungkap penyebab kebakaran tersebut. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pemulihan ekonomi bagi para pedagang dan pelaku usaha yang terdampak insiden itu





