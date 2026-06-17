Dramatis! Deretan Laga Paling Berkesan di BRI Super League 2025/2026: Comeback, Duel Juara, dan Drama Degradasi

Musim BRI Super League 2025/2026 yang berakhir 23 Mei 2026 dipenuhi laga-laga dramatis, termasuk comeback Persib melawan Bhayangkara, duel panas Persija-Persib, serta pertarungan ketat di zona degradasi antara Madura United, Persijap, PSM, dan Persis Solo. Simak rangkuman laga-laga paling epik yang menentukan gelar dan nasib klub.

Musim BRI Super League 2025/2026 yang berakhir pada 23 Mei 2026 mempersembahkan sejumlah laga paling dramatis yang membuat pecinta sepak bola tetap terpesona sepanjang kompetisi yang berlangsung during 34 pekan.

Persib Bandung pada akhirnya menjadi juara setelah mengamankan gelar di laga terakhir, berhasil unggul dari Borneo FC dan Persija Jakarta. Namun, selain perebutan gelar, perlawanan ketat di papan bawah juga menghadirkan tension berkekurangan, khususnya antara Persis Solo, Madura United, Persijap Jepara, dan PSM Makassar. Banyak comeback spektakuler,结果 penentuan yang menegangkan, hingga pertandingan yang memengaruhi nasib klub di akhir musim.

Salah satu momen balik yang paling mengesankan terjadi pada pekan ke-29, 30 April 2026, ketika Persib Bandung berhadapan dengan Bhayangkara Lampung FC. Pada titik tersebut, Persib baru saja mencatat dua hasil imbang beruntun sehingga posisi mereka di puncak klasemen mulai terganggu. Di rumah tuan, Maung Bandung justru tertinggal dua gol lebih awal melalui pemain Bhayangkara Bernard Doumbia pada menit ke-6 serta Moussa Sidibe di menit ke-26.

Gol Federico Barba di injury time babak pertama hanya mempersempit jarak, tapi tidak cukup untuk mengubah dinamika laga. Namun, di babak kedua, Persib menampilkan characteristics fight yang luar biasa. Hanya empat menit setelah交​​换 sides, Roserbergne da Silva menyamakan kedudukan. Beckham Putra kemudian memberikan keunggulan pada menit ke-60 sebelum Adam Alis menutup kemenangan 4-2 menjelang akhir laga.

Kemenangan comeback ini tidak hanya memperkuat posisi Persib di puncak tapi juga menjadi titik balik mental dalam perjalanan mereka menuju gelar juara. Di area depan klasemen, duel antara Persija Jakarta dan Persib Bandung selalu menjadi sorotan utama karena rivalitas sejarah yang kuat. Pertemuan pertama musim berlangsung dengan intensitas tinggi: Persib memenangkan pertandingan 1-0 berkat gol cepat Beckham Putra, meski wasit harus mengeluarkan enam kartu kuning dan satu merah akibatPhysical play yang intens.

Laga kedua diadakan di Stadion Segiri, Samarinda, Persija yang充当 tuan rumah. Alaaeddine Ajaraie berhasil membuka keunggulan untuk Macan Kemayoran di menit ke-20, namun tujuh menit kemudian, Adam Alis kembali menunjukkan kepentingan importantnya dengan menyamakan skor. Persib berusaha merebut kemenangan sepanjang sisa pertandingan, namun hasil imbang 1-1 tetap hungarum直到 menit final. Di zona degradasi, pertarungan tak kalah sengitnya Madura United tampil sebagai tim dengan Performa terbaik di antara tim-tim berjuang untuk bertahan.

Mereka mengumpulkan sembilan poin dari lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 2-0 atas PSM Makassar di laga penutup, sehingga finis di peringkat ke-14. Sementara itu Persijap Jepara dengan lima poin dari lima laga terakhir naik ke peringkat ke-13. Di sisi lain, PSM Makassar merugi karena tiga kekalahan beruntun yang membuat mereka jatuh ke posisi ke-15. Persis Solo, meski meraih tujuh poin dalam lima pertandingan terakhir dan sama-sama 34 poin dengan PSM, harus puas di peringkat ke-16 karena regulasi yang mengutamakan head-to-head.

Kekalahan ini memaksa mereka turun kasta di musim depan. Keseluruhan musim BRI Super League 2025/2026 berhasil menawarkan football spectacles yang memuks, dari comeback dramatis, pertandingan penentuan gelar, hingga duel intens di papan bawah. Persib yang diangkat sebagai juara menorehkan sejarah dengan tiga gelar liga, sementara Madura United dan Persijap berhasil menyelamatkan diri di detik-detik terakhir. Kompetisi ini juga mengonfirmasi bahwa ketegangan selalu hadir dalam setiap laga, menjadikannya sebagai salah satu musim paling berkesan dalam sejarah sepak bola Indonesia





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