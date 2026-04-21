Dramatika Menuju Super League: Persaingan Sengit di Pekan Krusial Championship 2025-2026

Kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia, Championship 2025-2026 , kini memasuki fase-fase paling krusial yang akan menentukan siapa saja tim yang berhak melangkah ke kasta tertinggi musim depan. Persaingan sengit terjadi di antara lima klub papan atas yang terbagi ke dalam Grup 1 (Barat) dan Grup 2 (Timur).

Tekanan semakin meningkat mengingat regulasi promosi yang sangat ketat, di mana hanya pemuncak klasemen akhir dari masing-masing grup yang akan mendapatkan tiket promosi otomatis ke Super League. Sementara itu, tim yang menempati posisi runner-up harus bersiap menghadapi babak play-off yang penuh tantangan demi memperebutkan satu slot tersisa. Kejutan demi kejutan terjadi di papan atas klasemen. Adhyaksa FC yang sempat nyaman di puncak klasemen Grup 1, harus menelan pil pahit setelah dikalahkan oleh FC Bekasi City dengan skor 1-3 pada Sabtu, 18 April 2026. Hasil ini sempat mengancam posisi mereka, namun keberuntungan masih berpihak pada Adhyaksa karena pesaing terdekatnya, Garudayaksa FC, gagal memaksimalkan peluang setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Persiraja Banda Aceh sehari berselang. Di sisi lain, drama terjadi di Grup 2 di mana PSS berhasil mengambil alih posisi puncak klasemen setelah menang tipis 2-1 atas Persiku Kudus pada Senin, 20 April 2026. Nasib buruk justru menimpa Barito Putera, yang posisinya harus melorot ke peringkat ketiga akibat hasil imbang 3-3 saat menjamu Persiba Balikpapan. Perubahan posisi di klasemen ini membuat sisa pertandingan musim ini menjadi sangat menentukan bagi setiap klub. Menatap laga-laga penentuan di depan mata, peta persaingan semakin mengerucut. Di Grup 1, Adhyaksa FC dan Garudayaksa FC akan menjalani sisa laga yang krusial. Adhyaksa dijadwalkan akan bertandang ke markas PSMS Medan dan menjamu Sriwijaya FC di kandang sendiri. Sementara itu, Garudayaksa FC akan menantang Sriwijaya FC di laga tandang sebelum menutup musim dengan menjamu Persikad Depok di kandang sendiri. Para suporter pun mulai memadati stadion dan mengikuti perkembangan berita secara mendalam, termasuk laga menarik antara Persipura Jayapura dan PSIS Semarang di Stadion Lukas Enembe yang menjadi sorotan penting dalam perjalanan pekan ke-25 Liga 2 Indonesia ini. Seluruh mata kini tertuju pada konsistensi mental para pemain dalam menghadapi tekanan berat di pekan-pekan terakhir kompetisi yang sangat menentukan nasib klub di masa depan. Semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemain di lapangan hijau menjadi bukti bahwa setiap poin yang diraih sangat berharga demi impian promosi ke kasta Super League musim 2026-2027





