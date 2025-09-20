Drama Sengit Warnai Hari Terakhir Penyisihan Polytron Superliga Junior 2025 di Kudus

Pertandingan seru dan menegangkan tersaji di hari terakhir babak penyisihan Polytron Superliga Junior 2025 di GOR Djarum Kudus. Tim-tim muda berjuang keras untuk lolos ke semifinal, dengan beberapa laga berlangsung 'hidup-mati'. PB Talenta Manado berhasil mengamankan tiket semifinal setelah pertarungan sengit melawan PB Champion Klaten di sektor U-13 Putra.

jpnn.com, KUDUS - Aksi-aksi seru dan menegangkan mewarnai hari terakhir babak penyisihan Polytron Superliga Junior 2025 yang berlangsung di GOR Djarum, Jati, Kudus , Jawa Tengah pada Jumat (19/9). Para pe bulu tangkis muda menunjukkan semangat juang tinggi demi meraih kemenangan dan mengamankan tempat di babak semifinal. Pertandingan 'hidup-mati' terjadi di berbagai sektor usia, mulai dari U-13, U-15, hingga U-17 dan U-19, baik kategori putra maupun putri.

Turnamen beregu yang dipersembahkan oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan Polytron ini menyajikan drama yang tak terlupakan bagi para pemain dan penonton. Pertarungan sengit terjadi di sektor U-13 Putra, khususnya antara PB Champion Klaten dan PB Talenta Manado yang berjuang untuk memperebutkan posisi runner-up Grup B. Pertandingan ini menjadi saksi bisu dari semangat juang tak kenal lelah para atlet muda, memperlihatkan bagaimana mereka mampu mengatasi tekanan dan memberikan yang terbaik di lapangan.Pertandingan antara PB Champion Klaten dan PB Talenta Manado menjadi sorotan utama. PB Talenta Manado membuka keunggulan 1-0 berkat kemenangan Keith Ezequiel Lincoln Sumarauw yang berhasil mengalahkan Kafie El Azzam Abbasy dari PB Champion Klaten dalam dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-14. Namun, PB Champion Klaten tidak menyerah begitu saja. Mereka bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 2-1 melalui kemenangan Muhammad Rafa Shirdi di sektor tunggal dan ganda Kafie El Azzam Abbasy/Lionel Aufar Adinata. Drama berlanjut ketika Geralldy Mananggel dari PB Talenta Manado berhasil memenangkan pertandingan melawan Farnas Rozan Iraqee, menyamakan kedudukan dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Akhirnya, tiket semifinal menjadi milik PB Talenta Manado setelah pasangan ganda Bil Rilkan Miracle Turangan dan Jisrel Elfiano Lumoindong berjuang keras mengalahkan pasangan Rafa/Fidel Sandiago dalam tiga gim yang mendebarkan dengan skor 12-21, 24-22, dan 21-16. Skor akhir 3-2 untuk kemenangan PB Talenta Manado menjadi bukti nyata perjuangan tak kenal lelah.Kemenangan PB Talenta Manado disambut dengan suka cita oleh para pemain dan pendukung. Bil Rilkan, salah satu pemain ganda PB Talenta Manado, mengungkapkan perasaan tegangnya saat bermain di gim pertama sebagai penentu kemenangan tim. Namun, ia dan rekannya, Jisrel, berhasil menemukan kembali kepercayaan diri mereka di gim kedua dan memaksa lawan memainkan rubber game. Di gim penentuan, kekompakan dan fokus mereka semakin meningkat, sementara lawan melakukan banyak kesalahan sendiri. Kemenangan ini menjadi bukti dari kerja keras, semangat juang, dan kekompakan tim PB Talenta Manado. Mereka berhasil mengatasi tekanan, memberikan yang terbaik, dan akhirnya memastikan tempat di semifinal. Kemenangan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi tim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para pebulu tangkis muda lainnya untuk terus berjuang dan meraih mimpi mereka





