Drama Perebutan Juara BRI Super League 2025/2026 antara Persib Bandung dan Borneo FC

I.League menyiapkan skema khusus penyerahan trofi karena Persib Bandung dan Borneo FC bersaing ketat dengan poin yang sama menjelang pekan terakhir kompetisi.

Persaingan untuk memperebutkan takhta juara dalam kompetisi BRI Super League musim 2025/2026 dipastikan akan mencapai puncak ketegangan hingga pekan terakhir. Atmosfer kompetisi yang begitu panas ini memaksa operator liga, I.League , untuk mengambil langkah strategis dan antisipatif guna memastikan segala sesuatunya berjalan lancar.

Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah mengenai prosesi seremoni penyerahan trofi juara. Mengingat ketatnya persaingan di papan atas, I.League tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun dalam penyelenggaraan acara penutup musim ini. Oleh karena itu, mereka telah merancang dua skema berbeda yang sangat detail untuk mengantisipasi siapa pun yang nantinya akan mengangkat piala kemenangan di akhir kompetisi. Kondisi klasemen saat ini menunjukkan betapa sengitnya pertarungan antara dua kekuatan utama sepak bola Indonesia.

Hingga memasuki pekan ke-32, Persib Bandung masih bertengger di posisi teratas klasemen sementara dengan perolehan 75 poin. Namun, posisi tersebut tidaklah aman karena Borneo FC membayangi tepat di belakangnya dengan jumlah poin yang identik, yakni 75 poin. Kesamaan jumlah poin ini menciptakan situasi yang sangat dramatis, di mana setiap gol dan setiap poin pada pertandingan tersisa akan menjadi penentu nasib akhir dari kedua tim tersebut.

Asep, selaku perwakilan dari I.League, menjelaskan di kantor mereka di Jakarta pada Rabu, 13 Mei 2026, bahwa pihaknya telah menyiapkan logistik piala di dua lokasi berbeda jika sampai pekan ke-33 pemenang belum bisa ditentukan secara absolut. Memasuki pekan ke-33, tantangan berat menanti kedua kandidat juara karena mereka harus menjalani pertandingan tandang. Persib Bandung dijadwalkan akan bertandang ke markas PSM Makassar pada Minggu, 17 Mei pukul 19.00 WIB.

Pertandingan di Makassar selalu dikenal sulit bagi tim tamu karena dukungan suporter tuan rumah yang sangat fanatik dan kondisi lapangan yang menantang. Di saat yang bersamaan, Borneo FC juga akan berjuang di markas Persijap Jepara. Pertemuan dua tim yang sama-sama mengejar kemenangan ini diprediksi akan menciptakan tensi tinggi, karena hasil dari kedua laga tersebut akan sangat menentukan arah perputaran trofi juara.

Jika kedua tim berhasil mengamankan kemenangan penuh, maka drama perebutan gelar juara secara otomatis akan terseret hingga laga pamungkas di pekan ke-34. Pada pekan penutup yang menjadi partai final tidak resmi, Persib Bandung akan mendapatkan keuntungan bermain di kandang sendiri saat menjamu Persijap Jepara pada Sabtu, 23 Mei pukul 16.00 WIB. Sementara itu, Borneo FC akan berjuang di Samarinda saat menerima kunjungan dari Malut United pada waktu yang bersamaan.

Meskipun secara poin kedua tim berada di posisi yang sama, banyak pengamat sepak bola yang menilai bahwa Maung Bandung memiliki peluang sedikit lebih besar untuk keluar sebagai juara. Hal ini didasari oleh keunggulan rekor head-to-head Persib Bandung atas Borneo FC sepanjang musim ini. Berdasarkan regulasi liga, jika kedua tim mengakhiri musim dengan poin yang sama dan sama-sama menyapu bersih sisa pertandingan dengan kemenangan, maka catatan pertemuan antar kedua tim akan menjadi parameter utama penentuan juara.

Situasi ini memberikan tekanan psikologis yang luar biasa bagi para pemain dan staf pelatih dari kedua klub. Persib Bandung harus mampu menjaga konsistensi performa mereka agar tidak tergelincir di laga tandang, sementara Borneo FC harus tampil sempurna dan berharap ada hasil kurang memuaskan bagi sang rival. Para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia kini tengah menantikan dengan penuh antusiasme bagaimana akhir dari drama panjang BRI Super League 2025/2026 ini.

Keberhasilan I.League dalam menyiapkan skema ganda untuk penyerahan trofi menunjukkan profesionalisme operator dalam menangani kompetisi yang memiliki tingkat persaingan sangat tinggi. Dengan sisa dua pertandingan lagi, seluruh mata akan tertuju pada setiap pergerakan pemain di lapangan hijau untuk melihat siapa yang layak menyandang status sebagai raja sepak bola Indonesia musim ini





