Drama Dua Gol, Persib Bandung Amankan Poin Penting di Kandang Dewa United

Persib Bandung berhasil mencuri satu poin krusial setelah tertinggal dua gol dalam laga kontra Dewa United di Stadion Internasional Banten, membuat persaingan gelar juara Super League semakin memanas.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Internasional Banten pada Senin, 20 April 2026, menyajikan drama yang sangat menegangkan antara Persib Bandung dan tuan rumah Dewa United dalam lanjutan kompetisi Super League 2026 . Skuad Maung Bandung yang datang dengan ambisi meraih poin penuh harus bekerja ekstra keras setelah tertinggal dua gol terlebih dahulu di babak pertama.

Namun, mentalitas baja yang ditunjukkan oleh anak asuh Bojan Hodak membuahkan hasil, sehingga mereka akhirnya mampu memaksakan skor imbang 2-2 hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil seri ini menjadi poin krusial bagi Persib di tengah jadwal yang sangat padat dan tekanan besar untuk menjaga takhta di puncak klasemen sementara. Tambahan satu angka dari laga tersebut membuat posisi Persib di papan atas kian tertekan. Saat ini, mereka hanya unggul tipis dua poin dari pesaing terdekatnya, Borneo FC, yang terus menunjukkan performa impresif di setiap pekan. Persaingan menuju gelar juara pun diprediksi akan semakin panas hingga akhir musim. Menanggapi situasi yang kian sengit ini, Eliano, pemain andalan Persib, memilih untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Ia menegaskan bahwa timnya masih berada di jalur yang tepat dan fokus penuh dalam menatap sisa pertandingan yang ada. Menurut Eliano, meskipun awal laga mereka jauh dari ekspektasi dan sempat kehilangan konsentrasi, respons positif setelah tertinggal membuktikan bahwa kualitas mental tim masih sangat terjaga untuk bersaing di papan atas. Perjalanan Persib Bandung ke depannya dipastikan tidak akan berjalan mulus. Setelah menghadapi laga kandang kontra Arema FC pada pekan depan, Pangeran Biru masih harus melewati serangkaian duel berat melawan tim-tim kuat lainnya. Jadwal neraka tersebut meliputi pertandingan melawan Bhayangkara FC, PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta, PSM Makassar, hingga Persijap Jepara. Pelatih Bojan Hodak tentu harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait performa lini belakang dan transisi permainan agar tidak kembali kecolongan seperti saat melawan Dewa United. Konsistensi menjadi harga mati bagi Persib jika mereka ingin mengamankan gelar juara Super League musim ini, mengingat margin poin dengan Borneo FC yang semakin mengecil. Seluruh pendukung setia Maung Bandung kini menaruh harapan besar agar tim kesayangan mereka mampu bangkit dan tampil lebih dominan pada laga-laga penentuan yang akan datang





