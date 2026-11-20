Drama Divorce Lawyer Cha Eun Kyung musim kedua tayang perdana dengan kembalinya Jang Nara, Yuna, Kim Hye Yoon, dan Park Hae Jin. Kisah Kim Jae Hee berlanjut dua tahun pasca-perceraian orang tuanya dengan dinamika baru di kantor hukum.

Drama legal Korea Selatan Divorce Lawyer Cha Eun Kyung resmi memulai musim keduanya dengan tayang perdana pada pukul 21.50 waktu Korea Selatan melalui saluran SBS. Serial ini melanjutkan narasi pasca-kemunculan musim pertama yang sukses besar pada tahun 2023 dengan sorotan intens pada kehidupan keluarga dan dinamika profesional para karakter utamanya.

Kemajuan Waktu dan Karakter Kim Jae Hee

Kisah berpusat pada Kim Jae Hee yang kini telah berusia dua tahun lebih tua setelah periode perceraian orang tuanya. Karakter ini sebelumnya diperankan oleh aktris muda Yuna yang meraih penghargaan Aktris Remaja Terbaik di SBS Drama Awards 2024 atas penampilannya. Yuna juga sebelumnya menerima penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik kategori televisi di Baeksang Arts Awards 2024 berkat peran serupa.

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Di musim baru ini, penonton disuguhkan perkembangan karakter Jae Hee yang mulai menunjukkan kedewasaan lebih signifikan. Ia harus menghadapi kompleksitas hubungan dengan orang-orang di sekitarnya seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Meskipun belum ada rincian detail tentang konflik spesifik yang akan dihadapinya, perubahan perkembangan karakter ini menjadi fokus utama narasi musim kedua.

Pergantian Dinamika Kantor Hukum

Cha Eun Kyung yang diperankan oleh Jang Nara kembali menjalani pekerjaannya sebagai pengacara perceraian dengan fokus pada kasus-kasus sensitif. Kehadiran rekan kerja barunya bernama Kang Hye Sung yang diperankan oleh Kim Hye Yoon mengubah struktur kerja di kantor tersebut. Kang Hye Sung adalah pengacara yang sudah memiliki pengalaman luas dalam menangani perkara perceraian yang kompleks.

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Kemunculan karakter baru ini menggantikan dinamisika antara Cha Eun Kyung dengan Han Yu Ri yang diperankan oleh Nam Ji Hyun di musim pertama. Kim Hye Yoon dikenal lewat penampilannya di serial seperti Hometown Cha Cha Cha serta film Dark Nuns. Kehadirannya diharapkan memberikan warna baru dalam interaksi profesional dan konflik internal kantor hukum.

Regu Produksi dan Aktor Pendukung

Serial ini kembali disutradarai oleh Seo Min Jung dengan naskah yang ditulis oleh Choi Yu Na. Penulis naskah ini juga memiliki latar belakang sebagai pengacara perceraian yang memberikan kedalaman autentik pada dialog dan kasus yang diangkat. Tim produksi memastikan konsistensi kualitas produksi yang telah membangun basis penggemar setia sejak musim pertama.

Park Hae Jin bergabung dalam jajaran pemeran utama sebagai Park Tae Soo yang menambah lapisan cerita baru. Aktor P.O atau Pyo Ji Hoon juga kembali memerankan karakter Jeon Eun Ho yang merupakan bagian integral dari jaringan cerita. Komposisi pemain ini memungkinkan eksplorasi lebih dalam tentang dampak perceraian terhadap berbagai kalangan masyarakat.

Ekspektasi dan Dampak Narasi

Kehadiran kembali Kim Jae Hee memungkinkan kelanjutan kisah keluarga Cha Eun Kyung yang terus relevan dengan isu perceraian. Drama ini menargetkan penonton yang tertarik pada drama keluarga dengan unsur hukum yang kuat. Fokus pada bagaimana individu menghadapi transisi hidup setelah perpisahan tetap menjadi tema sentral yang diangkat.

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Serial ini menawarkan perspektif unik tentang bagaimana anak-anak memahami perubahan struktur keluarga mereka. Perkembangan karakter Jae Hee menjadi cermin bagi penonton dalam melihat proses adaptasi terhadap perubahan besar. Drama ini dijadwalkan tayang rutin di hari yang sama dengan waktu perdana yang telah ditentukan oleh stasiun penyiaran.