Drama di Goodison Park: Everton Tahan Imbang Manchester City 3-3

Pertandingan antara Everton dan Manchester City berakhir dengan skor imbang 3-3 yang mendebarkan. Hasil ini membuat persaingan gelar Liga Inggris semakin ketat, dengan Arsenal masih memimpin klasemen namun dengan selisih poin yang semakin tipis.

Arsenal sedikit terhambat di puncak klasemen Liga Inggris setelah Manchester City berhasil memangkas selisih poin menjadi lima. City masih memiliki satu pertandingan tunda yang bisa menjadi penentu dalam persaingan gelar juara musim ini.

Pertandingan antara Everton dan Manchester City berakhir dengan skor imbang 3-3 dalam laga yang penuh drama. Manchester City mendominasi jalannya pertandingan sejak awal, dengan Rayan Cherki beberapa kali mengancam gawang Everton, namun Jordan Pickford tampil heroik di bawah mistar. Jeremy Doku akhirnya membuka keunggulan untuk City pada menit ke-43 dengan sepakan melengkung yang indah. Babak kedua membawa perubahan drastis, dengan Everton tampil lebih efektif.

Thierno Barry menyamakan kedudukan pada menit ke-68 memanfaatkan kesalahan umpan Marc Guehi, dan Jake O’Brien membalikkan keadaan menjadi 2-1 hanya lima menit kemudian. Barry kembali mencetak gol pada menit ke-81, memperlebar keunggulan Everton menjadi 3-1. Namun, Manchester City menunjukkan mental juara dengan memperkecil ketertinggalan melalui Erling Haaland pada menit ke-83. Di masa injury time, Jeremy Doku kembali menjadi penyelamat dengan gol kedua yang serupa dengan gol pertamanya, memastikan pertandingan berakhir imbang 3-3.

Hasil ini membuat Everton tetap berada di peringkat sepuluh dengan 48 poin, sementara bagi City, hasil imbang ini menjadi peringatan serius dalam upaya mempertahankan gelar juara.

