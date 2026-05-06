Drama di Emirates Stadium: Arsenal Tembus Final Liga Champions 2026 Meski Diwarnai Insiden Gabriel Jesus

Kemenangan dramatis Arsenal atas Atletico Madrid membawa The Gunners kembali ke partai puncak Liga Champions setelah dua dekade, namun laga ini meninggalkan kontroversi besar terkait perilaku Gabriel Jesus.

Pertandingan semifinal leg kedua Liga Champions musim 2025-2026 yang mempertemukan Arsenal dan Atletico Madrid di Stadion Emirates berakhir dengan hasil yang sangat emosional dan penuh ketegangan.

Arsenal berhasil mengamankan tiket menuju partai final setelah mengungguli tim asal Spanyol tersebut dengan skor agregat 2-1. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi The Gunners, karena ini adalah pertama kalinya mereka kembali menginjakkan kaki di laga final kompetisi paling bergengsi di Eropa dalam kurun waktu dua dekade terakhir.

Dukungan luar biasa dari ribuan suporter tuan rumah menciptakan atmosfer yang mencekam sekaligus membakar semangat para pemain di lapangan, namun kegembiraan tersebut harus tercederai oleh berbagai insiden panas yang terjadi selama pertandingan berlangsung. Ketegangan mencapai puncaknya ketika terjadi keributan massal yang melibatkan beberapa pemain dari kedua belah pihak. Pemicunya adalah rasa frustrasi yang mendalam dari Marc Pubill, bek Atletico Madrid, yang mencoba melabrak penyerang Arsenal, Viktor Gyokeres.

Situasi yang semula hanya berupa adu mulut dengan cepat berubah menjadi aksi saling dorong yang melibatkan banyak pemain. Di tengah kekacauan tersebut, muncul sebuah momen kontroversial yang tertangkap oleh kamera televisi, di mana Gabriel Jesus tampak memberikan tamparan kepada Marc Pubill. Meskipun rekan-rekan setim Jesus segera menariknya menjauh untuk meredakan situasi agar tidak semakin memburuk, insiden pemukulan tersebut ternyata luput dari pengamatan wasit utama yang memimpin jalannya laga.

Hal ini memicu protes keras dari kubu Atletico Madrid yang merasa ada ketidakadilan nyata terjadi di lapangan hijau. Selain insiden fisik yang melibatkan Gabriel Jesus, tim asuhan Diego Simeone tersebut merasa sangat dirugikan oleh beberapa keputusan wasit sepanjang pertandingan. Los Colchoneros mengklaim bahwa ada tiga peluang penalti yang sangat jelas namun diabaikan begitu saja oleh pengadil lapangan.

Tidak hanya itu, Marc Pubill sendiri hampir saja menerima kartu kuning kedua yang bisa membuatnya keluar lebih awal, namun wasit memilih untuk tidak memberikan sanksi tersebut. Kekecewaan Atletico Madrid semakin bertambah ketika wasit hanya memberikan waktu tambahan selama 5,5 menit di akhir babak kedua. Bagi pihak Atletico, durasi tersebut dianggap terlalu singkat dan tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi mereka untuk mencoba membalikkan keadaan dan mengejar ketertinggalan agregat. Di sisi lain, performa Marc Pubill sebagai individu sebenarnya patut diapresiasi.

Mantan bek kanan Almeria yang didatangkan dengan biaya transfer sebesar 16 juta euro atau setara dengan 325,7 miliar rupiah ini telah membuktikan kualitasnya. Selama enam bulan terakhir, ia berhasil bertransformasi menjadi bek tengah yang sangat andal dan menjadi pilar penting dalam pertahanan Atletico Madrid.

Kehadirannya di lapangan memberikan stabilitas bagi tim, meskipun pada laga ini ia harus berhadapan dengan tekanan besar dari pemain-pemain ofensif Arsenal seperti Viktor Gyokeres yang terus dibayangi oleh Giuliano Simeone dan Antoine Griezmann dalam upaya menjaga keseimbangan tim. Kemenangan Arsenal ini membawa harapan baru bagi para penggemar setianya yang sudah lama merindukan kejayaan di level Eropa.

Meskipun kemenangan ini diraih dengan cara yang penuh kontroversi dan diwarnai insiden tidak sportif, fakta bahwa mereka berhasil menyingkirkan lawan tangguh seperti Atletico Madrid menunjukkan kematangan mental skuad Arsenal musim ini. Kini, seluruh perhatian tertuju pada bagaimana pihak UEFA akan menyikapi rekaman insiden Gabriel Jesus. Apakah akan ada sanksi disipliner tambahan bagi penyerang Brasil tersebut ataukah masalah ini akan dianggap selesai bersama berakhirnya peluit panjang pertandingan.

Terlepas dari semua drama tersebut, Arsenal kini bersiap menghadapi tantangan terakhir di laga final demi mengangkat trofi yang telah lama mereka idam-idamkan





