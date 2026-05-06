Drama dan Kontroversi Keputusan Wasit dalam Pertandingan Semifinal Liga Champions Antara Bayern Munich dan PSG

Laporan mendalam mengenai berbagai keputusan kontroversial wasit Joao Pinheiro yang memicu reaksi keras dari Michael Ballack dan pelatih Vincent Kompany saat Bayern Munich menghadapi PSG.

Pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions yang mempertemukan dua raksasa Eropa, FC Bayern Munich dan Paris Saint-Germain ( PSG ), tidak hanya menjadi sorotan karena kualitas permainan di lapangan, tetapi juga karena rentetan keputusan wasit yang sangat kontroversial.

Atmosfer pertandingan yang sudah sangat tegang semakin memanas ketika wasit utama, Joao Pinheiro, mengambil beberapa keputusan yang dianggap merugikan tim asal Jerman tersebut. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika pengamat sepak bola sekaligus legenda tim nasional Jerman, Michael Ballack, tidak mampu membendung rasa frustrasinya saat menyaksikan jalannya pertandingan dari ruang analisis.

Pertandingan dimulai dengan tekanan tinggi, dan PSG berhasil unggul lebih dulu melalui gol cepat Ousmane Dembele pada menit ketiga, yang memaksa Bayern Munich untuk segera mengambil inisiatif serangan guna mengejar ketertinggalan. Masalah serius pertama muncul pada menit ke-23. Saat itu, Josip Stanisic mengirimkan sebuah umpan lambung yang sangat akurat dan mematikan kepada Harry Kane.

Penyerang andalan Inggris tersebut berada dalam posisi yang sangat menguntungkan dengan ruang terbuka yang luas, di mana hanya Willian Pacho yang berdiri di antara dirinya dan gawang lawan. Namun, sebelum hakim garis sempat memberikan sinyal atau mengangkat bendera untuk offside, wasit Joao Pinheiro secara tiba-tiba meniup peluitnya dan menghentikan permainan karena menganggap terjadi offside. Tindakan ini memicu kemarahan luar biasa dari Michael Ballack.

Menurut analisis Ballack, Harry Kane tampak berada pada posisi sejajar dengan Nuno Mendes, sehingga keputusan offside tersebut sangat meragukan. Lebih jauh lagi, Ballack mengkritik prosedur pengambilan keputusan wasit yang terburu-buru tanpa menunggu konfirmasi dari asisten wasit atau membiarkan VAR mengintervensi situasi yang sangat menentukan hasil akhir laga tersebut. Ballack menegaskan bahwa dalam level kompetisi setinggi Liga Champions, kesalahan prosedural seperti ini tidak boleh terjadi karena dapat mengubah jalannya sejarah pertandingan.

Belum reda kekecewaan atas insiden pertama, pada menit ke-29, Joao Pinheiro kembali menjadi pusat perhatian dan kritik. Dalam sebuah serangan balik cepat yang dilancarkan oleh Bayern, pemain PSG, Nuno Mendes, melakukan pelanggaran handball yang sangat jelas untuk menghentikan pergerakan lawan. Mengingat Nuno Mendes sudah mengantongi kartu kuning sebelumnya, seharusnya wasit memberikan kartu merah dan memberikan keunggulan jumlah pemain bagi Bayern.

Namun, secara mengejutkan, Pinheiro justru memberikan keputusan yang berlawanan dengan meniup peluit atas dugaan handball yang dilakukan oleh Konrad Laimer di area depan. Setelah ditinjau kembali, terlihat bahwa bola lebih banyak mengenai bagian perut dan paha Laimer, bukan tangannya. Keputusan ini dianggap sebagai kesalahan fatal yang merugikan FC Bayern secara signifikan.

Sami Khedira, yang juga memberikan komentar, menyatakan bahwa wasit telah mengintervensi dinamika permainan yang luar biasa dan secara jelas merugikan pihak Bayern Munich, yang seharusnya bisa mendominasi pertandingan dengan keunggulan jumlah pemain selama lebih dari satu jam sisa laga. Puncak dari segala kekacauan ini terjadi hanya dua menit kemudian, ketika pelatih Vincent Kompany benar-benar kehilangan kendali di pinggir lapangan.

Dalam sebuah upaya menghalau bola di dalam kotak penalti sendiri, Vitinha secara tidak sengaja menendang bola yang kemudian mengenai lengan Joao Neves yang terulur. Kompany dan para pemain Bayern menuntut penalti, namun Pinheiro tetap pada keputusannya untuk tidak memberikan hadiah tendangan penalti. Secara teknis, keputusan ini sebenarnya sejalan dengan instruksi terbaru dari UEFA dan aturan IFAB.

Ketua Wasit DFB, Knut Kircher, sebelumnya telah menjelaskan bahwa penalti tidak diberikan jika bola mengenai tangan rekan setim setelah tendangan dari rekan setim itu sendiri, kecuali jika bola tersebut langsung masuk ke gawang atau menghasilkan gol instan. Meskipun secara aturan benar, akumulasi dari semua keputusan sebelumnya membuat Kompany dan seluruh skuad Bayern merasa diperlakukan tidak adil oleh sang pengadil lapangan.

Rentetan kejadian ini menunjukkan betapa krusialnya peran wasit dan teknologi VAR dalam menjaga integritas pertandingan besar, namun di sisi lain, subjektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan manusia tetap menjadi titik lemah yang sering memicu perdebatan panjang di kalangan pecinta sepak bola dunia





