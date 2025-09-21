Drama 6 Gol Warnai Laga PSPS Pekanbaru vs PSMS Medan: Rudiyana Jadi Pahlawan Penyelamat

Pertandingan Pegadaian Championship 2025/2026 antara PSPS Pekanbaru dan PSMS Medan berakhir dramatis dengan skor imbang 3-3. Rudiyana menjadi pahlawan PSMS dengan gol penyeimbang di menit akhir, setelah PSMS tertinggal 1-3. Pelatih PSMS, Kas Hartadi, memuji semangat juang anak asuhnya yang berhasil mencuri poin.

Pemain PSMS Medan, Rudiyana , mengungkapkan rasa syukurnya atas kontribusi yang mampu memberikan satu poin berharga bagi tim dalam laga Pegadaian Championship 2025/2026 pada Sabtu, 20 September 2025. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, mempertemukan PSMS Medan sebagai tim tamu dengan PSPS Pekanbaru. Duel sengit antara kedua kesebelasan ini menyajikan drama tak terlupakan dengan terciptanya enam gol yang menghiasi jalannya pertandingan.

PSMS Medan memulai pertandingan dengan gemilang, mengejutkan tuan rumah melalui gol cepat yang dicetak oleh Barata pada menit ke-8. Namun, PSPS berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-42, melalui aksi Cristian. \Memasuki babak kedua, PSPS tampil lebih dominan dan berhasil membalikkan keadaan. Gol dari Rafly Selang pada menit ke-48 serta gol tambahan dari Muhammad Andy Harjito pada menit ke-85 membuat skor berubah menjadi 3-1. Kemenangan seolah sudah berada di depan mata PSPS, namun drama sesungguhnya baru saja dimulai. PSMS menunjukkan semangat juang yang luar biasa di masa injury time. Rifal Lastori berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-90+1. Enam menit kemudian, Rudiyana muncul sebagai pahlawan dengan gol penyeimbang yang dramatis pada menit ke-90+7, memastikan skor akhir menjadi imbang 3-3. Hasil imbang ini terasa sangat berarti bagi PSMS Medan, bagaikan sebuah kemenangan setelah perjuangan keras di menit-menit akhir. Sementara itu, bagi PSPS Pekanbaru, hasil seri ini terasa seperti kehilangan dua poin penting. Rudiyana, sebagai salah satu bintang yang berperan penting dalam comeback gemilang PSMS, merasa bersyukur atas hasil yang diraih bersama rekan-rekannya. Penampilan gemilangnya menjadi bukti nyata dari upaya maksimalnya untuk memberikan yang terbaik setiap kali diberi kepercayaan untuk tampil oleh pelatih. Ia menegaskan, “Ketika saya dipercaya bermain, saya pasti akan menunjukkan kepercayaan pelatih kepada saya.”\Hasil imbang ini menjadi poin perdana bagi kedua tim setelah sama-sama mengalami kekalahan dalam dua laga awal musim. Sebelum pertandingan ini, PSMS Medan menelan kekalahan 0-1 dari Persekat Tegal, sementara PSPS Pekanbaru harus mengakui keunggulan FC Bekasi City dengan skor 0-4. Dengan demikian, hasil imbang ini berhasil menghentikan tren kekalahan yang dialami kedua tim. Pelatih PSMS Medan, Kas Hartadi, mengungkapkan rasa bangganya atas perjuangan luar biasa yang ditunjukkan oleh anak asuhnya. Ia menekankan bahwa daya juang dan semangat pantang menyerah dari para pemain menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan timnya meraih poin di laga melawan PSPS. “Perjuangan anak-anak yang tidak ingin kalah akhirnya bisa bikin kita curi poin,” ujar Kas Hartadi. Lebih lanjut, Kas juga menyoroti perubahan strategi yang dilakukan di babak kedua sebagai faktor krusial yang mendorong kebangkitan tim dan memastikan mereka pulang dengan satu poin berharga





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

PSMS Medan PSPS Pekanbaru Pegadaian Championship Rudiyana Kas Hartadi Comeback

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PSMS Medan bidik kemenangan dari markas PSPS PekanbaruPSMS Medan membidik kemenangan dari tuan rumah PSPS Pekanbaru pada laga lanjutan Liga 2 Indonesia Pegadaian Championship 2025/2026 yang akan berlangsung di ...

Baca lebih lajut »

Akar Rumput Bersuara, Poster Penolakan Hasyim Terpampang di Sekretariat Lama DPC PDIP Kota MedanJPNN.com : Polemik Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Medan, Sumatera Utara, terus bergulir.

Baca lebih lajut »

Chico waspadai Victor Lai di semifinal Indonesia MastersTunggal putra Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo mewaspadai tunggal Kanada Victor Lai pada babak semifinal Indonesia Masters 2025 di GOR Remaja, Pekanbaru, ...

Baca lebih lajut »

Ganda Putra Pratama Melempem, Raymond/Joaquin Jadi Harapan di Indonesia Masters 2025 Super 100JPNN.com : Raymond Indra/Nikolaus Joaquin jadi harapan Pelatnas Cipayung raih gelar pada ajang Indonesia Masters 2025 Super 100 di Pekanbaru, Sabtu (20/9)

Baca lebih lajut »

TNI-AS lakukan pelatihan perkuat keamanan bidang kesehatan di MedanTNI bekerja sama dengan Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan Amerika Serikat (DTRA) melakukan pelatihan guna memperkuat keamanan di bidang kesehatan di Medan, ...

Baca lebih lajut »

KAI Sumut serahkan 8 ton beras ke panti asuhan di MedanPT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara merayakan HUT ke-80 dengan menyerahkan bantuan 8 ton beras senilai Rp116,8 juta kepada ...

Baca lebih lajut »