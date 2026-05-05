Manchester City gagal memperkecil jarak dengan Arsenal setelah bermain imbang 3-3 melawan Everton. Hasil ini memberikan keuntungan bagi Arsenal dalam persaingan gelar Liga Primer Inggris.

Manchester City gagal memanfaatkan kesempatan untuk memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Primer Inggris setelah hanya bermain imbang 3-3 saat bertandang ke markas Everton di Hill Dickinson Stadium , Selasa dini hari WIB, 5 Mei 2026.

Pertandingan ini berlangsung sangat dramatis dengan total enam gol tercipta, menampilkan aksi saling serang yang intens dari kedua tim. Meskipun unggul di babak pertama, City gagal mempertahankan keunggulan tersebut di babak kedua, di mana Everton menunjukkan perlawanan yang sengit dan berhasil menyamakan kedudukan. Hasil imbang ini memberikan keuntungan bagi Arsenal dalam persaingan gelar juara, karena mereka kini memiliki keunggulan lima poin dengan hanya menyisakan tiga pertandingan lagi.

Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengakui bahwa timnya tampil sangat baik di babak pertama, namun kehilangan kendali permainan di babak kedua. Ia memuji semangat juang Everton yang bermain agresif dan memanfaatkan transisi cepat untuk menyerang. Guardiola juga menekankan bahwa bermain tandang melawan Everton selalu menjadi tantangan yang sulit. Meskipun demikian, ia tetap optimis dan menegaskan bahwa City akan terus berjuang hingga akhir musim, meskipun peluang juara kini tidak sepenuhnya berada di tangan mereka.

Ia menyatakan bahwa satu poin yang diperoleh lebih baik daripada kekalahan, dan tim akan terus memberikan yang terbaik dalam empat pertandingan tersisa. Pertandingan ini secara tidak langsung membantu Arsenal dalam upaya mereka untuk merebut gelar juara Liga Primer Inggris musim 2025/2026. Di tengah persaingan ketat untuk meraih poin di pekan-pekan krusial, hasil imbang ini memberikan sedikit kelegaan bagi Arsenal dan memperkuat posisi mereka di puncak klasemen. Selain pertandingan antara Manchester City dan Everton, beberapa pertandingan lain juga menarik perhatian publik.

AS Roma menghadapi Fiorentina dalam lanjutan Serie A Liga Italia, sementara Chelsea secara mengejutkan dikalahkan oleh Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris. Pertandingan-pertandingan ini menunjukkan betapa kompetitifnya liga-liga top Eropa saat ini, di mana setiap tim memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, juga turut hadir menyaksikan partai final, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola. Selain itu, berita mengenai pengakuan jujur Arne Slot usai Liverpool dikalahkan oleh Manchester United juga menjadi sorotan utama.

