Dr. Batara Maju Simatupang mengkritik pertumbuhan 5,47% sebagai paradoks yang menyimpan kerentanan struktural di tengah ketimpangan geografis dan ketergantungan impor.

Dr. Batara Maju Simatupang, Dosen Tetap Program Magister Manajemen Indonesia Banking School, menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai kondisi makroekonomi Indonesia pada kuartal III tahun 2026. Meskipun angka resmi menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen, Dr. Batara Maju Simatupang menekankan bahwa capaian statistik ini tidak boleh diterima secara mentah-mentah sebagai tanda ketahanan ekonomi yang solid. Sebagai seorang associate professor yang berpengalaman, Dr. Batara Maju Simatupang mengingatkan bahwa angka tersebut hanya mencerminkan aktivitas produksi dan permintaan domestik yang bergerak, namun gagal menjelaskan apakah struktur ekonomi semakin produktif dan manfaat pembangunan telah merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Analisis Struktur Sektor Ekonomi Indonesia

Ekspos data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 5 November 2026 mengungkap disparitas yang mencolok antar sektor industri. Dr. Batara Maju Simatupang menyoroti bahwa industri pengolahan tumbuh pesat sebesar 5,87 persen dengan kontribusi 1,20 poin persentase terhadap pertumbuhan nasional. Sementara itu, sektor perdagangan melonjak 7,14 persen, konstruksi mencapai 6,42 persen, dan jasa keuangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi di 8,47 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor primer yang tampak lesu, di mana pertanian hanya tumbuh 0,46 persen dan pertambangan 0,91 persen.

Also read Aliran Modal Kabur Rp479 T ke Negara Maju, RI Malah Diserbu Investor

Dr. Batara Maju Simatupang menjelaskan bahwa perbedaan kinerja ekstrem ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum seimbang antar sektor. Industrialisasi yang hanya memperbesar output manufaktur tanpa meningkatkan produktivitas pertanian atau memperdalam pengolahan hasil pertambangan tidak akan memperkuat struktur ekonomi secara menyeluruh. Dr. Batara Maju Simatupang menekankan bahwa ekspansi manufaktur harus mampu meningkatkan keterkaitan produktif dengan seluruh sektor ekonomi, memperdalam industri antara, dan memperluas keterlibatan pelaku usaha domestik dalam rantai pasok nasional.

Paradoks Konsumsi dan Defisit Perdagangan

Di sisi pengeluaran, Dr. Batara Maju Simatupang mencatat bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi penyangga utama perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 51,97 persen terhadap PDB. Pertumbuhan konsumsi tercatat sebesar 5,04 persen, yang menyumbang 2,62 poin persentase terhadap pertumbuhan nasional. Pembentukan modal tetap bruto juga mencatatkan pertumbuhan 6,06 persen, sementara konsumsi pemerintah meningkat signifikan sebesar 8,95 persen. Dr. Batara Maju Simatupang menyatakan bahwa ketiga pilar ini masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun 2026.

Advertisement

Kendati demikian, Dr. Batara Maju Simatupang menyoroti masalah mendasar pada neraca perdagangan yang mengindikasikan kerentanan struktural. Impor tumbuh lebih tinggi sebesar 7,31 persen dibandingkan ekspor yang hanya tumbuh 4,59 persen. Akibatnya, kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi justru negatif sebesar 0,28 poin persentase. Dr. Batara Maju Simatupang berpendapat bahwa peningkatan impor yang tidak diimbangi dengan penguatan industri domestik dapat mengancam manfaat jangka panjang dari investasi yang masuk ke dalam negeri.

Ketimpangan Geografis dan Fokus Investasi

Ketimpangan pembangunan juga terlihat jelas secara geografis menurut data yang dikaji oleh Dr. Batara Maju Simatupang. Pada kuartal III tahun 2026, Bali dan Nusa Tenggara memimpin pertumbuhan sebesar 6,08 persen, disusul Jawa dengan 5,84 persen, dan Sulawesi dengan 5,68 persen. Sebaliknya, wilayah Sumatra hanya tumbuh 4,95 persen, Maluku dan Papua 4,42 persen, serta Kalimantan yang tercatat paling rendah di 3,96 persen. Dr. Batara Maju Simatupang mencatat bahwa Jawa menyumbang 56,05 persen terhadap PDB nasional dan Sumatra 22,55 persen.

Dr. Batara Maju Simatupang menegaskan bahwa sekitar 78,60 persen aktivitas ekonomi Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera. Meskipun konsentrasi ekonomi dapat mencerminkan keunggulan infrastruktur dan efisiensi aglomerasi, Dr. Batara Maju Simatupang mengingatkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa ritme transformasi struktural belum berjalan dengan kecepatan yang seirama. Penyerapan tenaga kerja yang membaik masih dihadapkan pada persoalan kualitas pekerjaan yang belum optimal.

Dampak Politik dan Prospek Investasi 2026

Memasuki kuartal IV tahun 2026, tantangan ekonomi menjadi semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Dr. Batara Maju Simatupang mencatat bahwa pasar keuangan sedang menghadapi penyesuaian indeks MSCI yang dapat memengaruhi aliran dana asing. Selain itu, perkembangan politik yang signifikan yaitu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026, berpotensi menambah volatilitas dalam keputusan investasi.

Advertisement

Dr. Batara Maju Simatupang menilai bahwa kedua perkembangan tersebut tidak serta merta melemahkan fundamental ekonomi Indonesia, namun justru menguji kemampuan institusi dan sistem pembiayaan. Pertanyaan kuncinya adalah apakah pertumbuhan 5,47 persen yang dicapai selama ini mencerminkan fondasi ekonomi yang kokoh, atau sekadar ketahanan jangka pendek yang masih menyimpan kerentanan struktural. Dr. Batara Maju Simatupang menyerukan evaluasi mendalam terhadap kualitas investasi dan pemerataan manfaat pembangunan di masa depan.