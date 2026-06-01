DPRD Situbondo dan Pemerintah Dorong Sinergi MBG-KDMP untuk Bangkitkan Ekonomi Desa, Evaluasi Program Nasional Juga Diperhatikan

DPRD Situbondo mendesak pemda mengoptimalkan PAD dan RKPD 2027, sementara pemerintah pusat dan daerah lain meluncurkan regulasi untuk mengintegrasikan Koperasi Merah Putih dengan program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan pangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menggerakkan sejumlah inisiatif strategis untuk mendorong percepatan penanganan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan ekonomi lokal melalui sinergi antara Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedua program ini akan menjadi pilar utama dalam membangkitkan ekonomi rakyat, terutama di daerah pedesaan. Di tingkat regional, beberapa provinsi mulai menerapkan kebijakan yang mengintegrasikan KDMP dengan kebutuhan pangan. Pemerintah Provinsi Lampung, misalnya, mewajibkan Koperasi Desa Merah Putih bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menciptakan ekosistem bisnis yang tumbuh di desa.

Langkah serupa juga digencarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB yang menyiapkan regulasi untuk memastikan SPPG menyerap pangan dari koperasi lokal, sehingga memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian desa. Komisi XI DPR RI, diwakili oleh Ketua Mukhamad Misbakhun, mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Kopdes Merah Putih dan MBG sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

Dukungan juga datang dari Wakil Menteri Koperasi, Akhmad Wiyagus, yang melihat potensi besar dari partisipasi koperasi dalam MBG melalui dapur khusus yang dapat berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi di tingkat desa. Di sisi lain, DPRD berbagai daerah juga menekankan pentingnya evaluasi dan mitigasi terhadap program nasional. DPRD Kota Malang mendesak Pemkot untuk segera mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi program seperti MBG dan Sekolah Rakyat, demi memastikan manfaat optimal.

Sementara DPRD Kalimantan Barat meminta evaluasi menyeluruh terhadap MBG, tidak hanya terkait aspek gizi tetapi juga dampaknya terhadap ekonomi lokal dan kendala operasional di lapangan. DPRD Situbondo sendiri turut mengadvokasi sejumlah kebijakan daerah. Mereka mendesak Pemda mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan potensi sektor perikanan dan pertanian, menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 yang sesuai dengan UU HKPD, serta mengatasi masalah teknis seperti pengoperasian sumur bor yang belum optimal.

Selain itu, DPRD Situbondo juga menyepakati Perda Kawasan Tanpa Rokok untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan mendesak pemda untuk segera mengangkat 87 Kepala Sekolah Definitif agar pengelolaan sekolah lebih efektif. Kabupaten Situbondo juga baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Bupati yang membatasi layanan program Pembatasan Layanan Berantas Plus yang sebelumnya gratis tanpa batas, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya pada anggaran kesehatan daerah yang mencapai Rp2 miliar. Di luar konteks Situbondo, berbagai inisiatif pertanian dan perikanan juga muncul di daerah lain.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kuningan, misalnya, mengusulkan pengembangan 100 hingga 150 titik budidaya ikan bioflok di desa-desa guna meningkatkan produksi perikanan dan ketahanan pangan. Di Kulon Progo, para perajin tahu menunjukkan ketahanan bisnis di tengah lonjakan harga kedelai, didukung oleh bantuan pemerintah untuk UMKM. Inspirasi lainnya datang dari Arif Hermawan, pemuda Lumajang yang berhasil mengembangkan hidroponik daripad loteng sempit setelah melalui berbagai kegagalan, menunjukkan bagaimana inovasi kecil dapat mendorong kemandirian pangan.

Secara lebih luas, ekonomi nasional dalam minggu terakhir diwarnai oleh penguatan kemitraan strategis Indonesia dengan Prancis serta verifikasi ribuan dapur MBG yang menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan danاقتصاد rakyat. Beragam wacana dan kebijakan ini bersama-sama menegaskan komitmen pemerintah dan legislative di berbagai tingkatan untuk menggali potensi lokal, mengintegrasikan program sosial dengan ekonomi desa, serta membangun ketahanan pangan dan kemandirian fiskal sebagai fondasi pertumbuhan yang merata





