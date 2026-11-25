DPRD Ponorogo resmi mengusulkan Lisdyarita sebagai bupati definitif menggantikan Sugiri Sancoko yang diberhentikan. Dokumen telah diserahkan ke Kemendagri.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Rabu (25/11/2026) mencatatkan momen penting dalam kepemimpinan daerah. Sidang tersebut resmi mengumumkan pemberhentian Sugiri Sancoko dari jabatannya sebagai Bupati Ponorogo. Langkah administratif ini dilakukan segera setelah adanya keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat terhadap mantan pemimpin daerah tersebut.

Pengumuman Resmi Pemberhentian Sugiri Sancoko

Pemberhentian Sugiri Sancoko dari jabatan bupati definitif didasarkan secara eksplisit pada surat resmi yang diterima oleh DPRD Ponorogo dari Kementerian Dalam Negeri. Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa pengumuman ini adalah bagian dari kepatuhan terhadap ketentuan administrasi pergantian kepemimpinan daerah di tingkat lokal. Prosedur ini memastikan bahwa perubahan struktur pemerintahan daerah berlangsung sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dan tidak melibatkan ketidakpastian administratif.

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Prosedur Pengusulan Lisdyarita ke Kementerian Dalam Negeri

Selaras dengan pengumuman pemberhentian mantan bupati, dewan juga secara resmi mengusulkan Wakil Bupati Lisdyarita untuk diangkat menjadi bupati definitif. Usulan ini mencakup pengusulan pengangkatan sekaligus pengusulan pemberhentian Lisdyarita dari jabatannya sebagai wakil bupati saat ini. Tujuan dari usulan ganda ini adalah agar Lisdyarita dapat melanjutkan sisa masa jabatan yang ditentukan dalam periode 2025 hingga 2030. Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno menjelaskan bahwa berita acara mengenai pengumuman pemberhentian dan pengusulan tersebut telah selesai ditandatangani oleh seluruh pihak yang berwenang dalam rapat.

Proses Penandatanganan dan Status Pejabat Sementara

Dwi Agus Prayitno mengklarifikasi bahwa penandatanganan berita acara dilakukan secara langsung dan simultan setelah proses pembahasan dalam rapat paripurna selesai. Dalam dokumen pengusulan tersebut, dirinya turut menandatangani berkas sebagai Pejabat Sementara Bupati yang sedang menjalankan tugas kepemimpinan daerah. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap langkah administratif telah dicatat dengan cermat dan memenuhi standar legalitas yang diperlukan untuk transmisi kekuasaan yang aman. Dokumen yang telah lengkap dan tersigil ini kemudian dipersiapkan untuk segera didistribusikan kepada instansi pemerintah pusat.

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Jadwal Penetapan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Setelah dokumen pengusulan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, proses selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Dwi Agus Prayitno menegaskan bahwa penetapan resmi serta jadwal pelantikan bupati definitif tidak lagi berada dalam naungan wewenang DPRD Kabupaten Ponorogo. Tahapan administratif ini memerlukan waktu untuk verifikasi dan persetujuan final dari instansi yang memiliki otoritas penuh dalam hal pengangkatan jabatan kepala daerah. Seluruh pihak menunggu proses hukum dan administrasi pusat tersebut berjalan sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.

Latar Belakang Hukum Dan Vonisi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Langkah administratif pemberhentian Sugiri Sancoko di DPRD Ponorogo tidak terlepas dari latar belakang hukum yang telah menjatuhkan hukuman tegas terhadapnya. Sugiri Sancoko sebelumnya telah dijatuhi vonis enam tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Vonisi tersebut terkait dengan perkara suap dan gratifikasi yang telah diproses melalui lembaga peradilan pidana khusus. Putusan pengadilan ini menjadi dasar utama yang memicu mekanisme pergantian kepemimpinan daerah sesuai dengan regulasi negara.