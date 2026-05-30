DPRD Jawa Barat Dukung Penambahan Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan Karawang

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

Budiwanto menegaskan, Karawang dikenal sebagai lumbung pangan nasional yang berkontribusi besar. Oleh karena itu, keberadaan sawah produktif tidak boleh terus tergerus oleh pembangunan nonpertanian. Tekanan alih fungsi lahan di Jawa Barat, khususnya Karawang, semakin meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini membuat ekstensifikasi pertanian menjadi sangat sulit dilakukan karena keterbatasan lahan.

Oleh karena itu, fokus utama harus beralih pada intensifikasi pertanian. Selain itu, mempertahankan lahan sawah yang masih ada menjadi prioritas utama demi menjaga produktivitas. Budiwanto menekankan pentingnya mempertahankan lahan pertanian produktif. Ia khawatir jika sawah produktif terus berkurang, ancaman terhadap ketahanan pangan akan semakin nyata.

Pemerintah daerah diminta untuk lebih serius dalam menjaga aset pertanian ini. Ini bukan hanya tentang Karawang, melainkan juga masa depan pangan bangsa. Aep Syaepuloh, saat audiensi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta. Audiensi tersebut membahas pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Luas LP2B yang diusulkan tersebut merepresentasikan 87 persen dari total luas lahan baku sawah pada tahun 2025. Ini merupakan langkah nyata untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) secara presisi. Legislator daerah pemilihan Karawang-Purwakarta ini berharap Peraturan Daerah (Perda) tentang LP2B di Karawang dapat ditinjau kembali. Perda tersebut perlu diperkuat melalui langkah ratifikasi serta pengawasan ketat di lapangan.

Jangan sampai hanya menjadi legitimasi administratif untuk mengubah lahan pertanian teknis. Hal ini dapat mempermudah perubahan fungsi lahan menjadi zona kuning. Budiwanto menegaskan, lahan yang masih potensial untuk pertanian harus dipertahankan. Peninjauan kembali Perda LP2B sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Karawang Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 91 Tahun 2022, luas lahan sawah di Karawang mencapai 101.143,4 hektare. Dari jumlah itu, areal sawah yang masuk dalam LP2B mencapai 85.339 hektare.

Langkah ini krusial untuk menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Pasaman Barat.

Pemkab Lebak Tegas Lindungi Kawasan LP2B Seluas 28.100 Hektare dari Alih Fungsi Lahan Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen kuat dalam Perlindungan LP2B seluas 28.100 hektare, memastikan areal persawahan tidak beralih fungsi demi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, menetapkan 28.100 hektare kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjamin ketersediaan pangan dan mendukung swasembada nasional. Bagaimana strategi perlindungan kawasan LP2B ini dari alih fungsi lahan.

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengoptimalkan berbagai program strategis untuk menjaga perlindungan sawah produktif dan ketahanan pangan di tengah ancaman alih fungsi lahan yang terus meningkat. Perda LP2B Bekasi Jadi 'Kado Istimewa' Hari Tani Nasional 2025: Melindungi Lahan Pertanian dan Kesejahteraan Petani Kabupaten Bekasi resmi mengesahkan Perda LP2B sebagai kado Hari Tani Nasional 2025, langkah visioner untuk melindungi lahan pertanian, menjamin ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

