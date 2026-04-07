DPRD DKI Dorong Kemandirian Pangan dan Perbaiki Distribusi Bersubsidi

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, mengkritik kendala distribusi pangan bersubsidi dan mengusulkan perombakan sistem melalui Rancangan Peraturan Daerah. Raperda bertujuan memastikan penyaluran bantuan sosial pangan berjalan lancar. Ia juga menyinggung rencana pertemuan aktivis LGBT se-ASEAN.

Selasa, 07 April 2026 | 09:00 WIB. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, menyoroti beberapa isu penting terkait kebijakan daerah. Salah satunya adalah kritik terhadap kendala dalam distribusi pangan bersubsidi di Jakarta. Taufik mengusulkan perombakan sistem melalui Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) yang bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial pangan berjalan lebih lancar dan tanpa hambatan birokrasi bagi warga kurang mampu.

Ia menekankan pentingnya Raperda ini untuk mengendalikan distribusi pangan bersubsidi dan memperbaiki sistem agar masyarakat dapat menerima manfaatnya dengan lebih baik. Lebih lanjut, Taufik menyoroti semangat warga Jakarta yang ingin bertani mandiri namun seringkali terhambat oleh minimnya pembinaan dan ketiadaan skema pemasaran yang jelas. Kondisi ini menyebabkan hasil bumi dari lahan-lahan terbatas di Jakarta kesulitan menembus pasar yang lebih luas. Taufik mendesak agar Raperda baru tersebut mencantumkan klausul wajib bagi pemerintah daerah untuk menyerap seluruh hasil produksi petani lokal Jakarta. Ia menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk mendukung petani lokal, sehingga kemandirian pangan Jakarta bukan hanya menjadi slogan semata, tetapi juga menjadi kenyataan. Penyerapan hasil tani lokal secara menyeluruh dinilai akan menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana produsen sejahtera dan stok pangan warga terjaga. Dukungan nyata dari pemerintah daerah dianggap kunci agar para pegiat pertanian kota dapat terus berinovasi di tengah keterbatasan lahan ibu kota.\Selain isu pangan, Muhammad Taufik Zoelkifli juga menyinggung isu lain yang menjadi perhatian publik, yaitu rencana pertemuan para aktivis LGBT se-ASEAN di Jakarta. Penyinggungan ini mencerminkan perhatian DPRD DKI Jakarta terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan kebutuhan untuk memastikan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap berbagai tantangan. Perhatian terhadap isu-isu ini menunjukkan komitmen DPRD DKI Jakarta untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan berdampak positif bagi seluruh warga Jakarta. Diskusi tentang Raperda pangan bersubsidi dan penyerapan hasil tani lokal, serta perhatian terhadap rencana pertemuan aktivis LGBT, adalah contoh konkret bagaimana DPRD Jakarta berupaya menangani berbagai isu krusial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Upaya ini mencerminkan semangat untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan warga.\Dengan adanya Raperda yang kuat, diharapkan distribusi pangan bersubsidi di Jakarta dapat diperbaiki secara signifikan. Perbaikan ini termasuk penyederhanaan birokrasi, peningkatan efisiensi, dan memastikan bahwa bantuan sosial pangan tepat sasaran. Selain itu, dengan adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyerap hasil produksi petani lokal, diharapkan kemandirian pangan Jakarta dapat tercapai. Ini akan memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan memastikan ketersediaan pangan yang stabil bagi warga Jakarta. Implementasi Raperda ini juga diharapkan dapat mendorong inovasi di bidang pertanian kota, sehingga Jakarta dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam upaya mencapai ketahanan pangan dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Fokus pada penyediaan pangan yang berkualitas, berkelanjutan, dan terjangkau bagi seluruh warga Jakarta adalah prioritas utama. Dukungan terhadap petani lokal, perbaikan sistem distribusi pangan, dan perhatian terhadap berbagai isu sosial, adalah langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus berkolaborasi dengan DPRD dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jakarta





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jawa Timur Dorong Talenta Murid 2026 Perkuat Ekosistem Pendidikan Berbasis PrestasiGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong ajang Talenta Prestasi Murid Jawa Timur 2026 untuk memperkuat ekosistem pendidikan berbasis prestasi dan menyiapkan generasi unggul. Ajang ini melibatkan ribuan murid terbaik dari seluruh Jawa Timur dan menjadi bentuk apresiasi bagi murid berprestasi.

Read more »

Tiga prajurit gugur, RI dorong evaluasi keamanan pasukan perdamaianIndonesia mendorong Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah ...

Read more »

72 Siswa Dirawat Usai Konsumsi MBG di Jaktim, DPRD DKI Minta Pengawasan DiperketatSiswa dari empat sekolah di Jaktim tersebut diduga mengalami keracunan MBG yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pondok Kelapa 2.

Read more »

Macron 'Marah Besar' ke Trump! Minta Dunia Mandiri-Tinggalkan ASPresiden Prancis Macron menyerukan negara-negara menengah bersatu melawan dominasi AS dan China, menekankan pentingnya kemandirian.

Read more »

Indonesia Gencarkan Upaya Kemandirian Energi: Biofuel, Elektrifikasi, dan Energi TerbarukanPemerintah Indonesia berupaya keras mencapai kemandirian energi dengan mengembangkan biofuel, mendorong elektrifikasi kendaraan, dan memanfaatkan energi terbarukan. Strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan LPG, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Read more »

Gibran Kunjungi Agroeduwisata GMIT Tarus, Dorong Modernisasi Alat Pertanian dan Petani MilenialWapres Gibran Tinjau Agroeduwisata GMIT Tarus, Dorong Modernisasi Pertanian dan Peran Anak Muda

Read more »