DPRD Bali Serahkan Rekomendasi Pansus TRAP ke Wagub, Soroti Dugaan Pelanggaran di KEK Kura Kura Bali dan Lahan Negara

DPRD Bali melalui Pansus TRAP telah menyoroti dugaan pelanggaran oleh PT BTID terhadap perlindungan kawasan pesisir serta Tahura Ngurah Rai. Selain itu, mereka juga fokus pada bangunan yang berdiri di atas tanah negara bahkan hutan Desa Pejarakan, Buleleng. Sebanyak enam rekomendasi diajukan untuk menertibkan kondisi tersebut. Salah satu rekomendasi krusial adalah mendorong aparat penegak hukum untuk menindak setiap pihak yang melanggar, termasuk pejabat yang diduga kuat membantu.

DPRD Bali serahkan Rekomendasi Pansus TRAP ke Wagub, soroti dugaan pelanggaran di KEK Kura Kura Bali dan bangunan di lahan negara Pejarakan Buleleng. Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyambut baik penyerahan Rekomendasi Pansus TRAP DPRD Bali dan menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan mengkaji secara menyeluruh.

Ia menegaskan akan berkoordinasi dengan Gubernur Bali untuk melakukan kajian teknis terkait langkah-langkah yang harus diambil. Pemerintah Provinsi Bali memastikan akan menjalankan rekomendasi dari DPRD Bali, namun dalam eksekusi nanti tidak ingin dilakukan sembarangan dan terburu-buru. Pendekatan yang hati-hati dan terukur akan diambil untuk memastikan efektivitas implementasi. Dalam proses tindak lanjut, Pemprov Bali berencana menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk melihat kesesuaian rekomendasi dengan temuan di lapangan.

Hal ini mencakup kontribusi fiskal, manfaat ekonomi daerah, serta proporsionalitas penyerapan tenaga kerja lokal. Selain itu, dampak kesejahteraan masyarakat Bali juga harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan kawasan tersebut. Apabila nantinya daerah tidak menerima manfaat sesuai janji pengelola, atau pembangunan tetap dilakukan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD Bali siap bertindak tegas. Dewan akan melakukan pendalaman pengawasan lebih lanjut dan mempertimbangkan rekomendasi penghentian serta penutupan kegiatan secara permanen.

DPRD Bali melalui Pansus TRAP telah menyoroti dugaan pelanggaran oleh PT BTID terhadap perlindungan kawasan pesisir serta Tahura Ngurah Rai. Selain itu, mereka juga fokus pada bangunan yang berdiri di atas tanah negara bahkan hutan Desa Pejarakan, Buleleng. Sebanyak enam rekomendasi diajukan untuk menertibkan kondisi tersebut. Salah satu rekomendasi krusial adalah mendorong aparat penegak hukum untuk menindak setiap pihak yang melanggar, termasuk pejabat yang diduga kuat membantu.

Hal ini bertujuan untuk mengatasi akumulasi pelanggaran di kawasan hutan di Desa Pejarakan. Sebagai upaya terakhir, Dewa Mahayadnya menegaskan bahwa DPRD Bali mengusulkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum. Penegasan ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan efek jera dan menjaga kelestarian lingkungan. Pansus TRAP DPRD Bali juga mendesak agar PT BTID lebih transparan dan memberikan kepastian kontribusi pengelolaan kawasan yang diterima daerah.

Hal ini mencakup kontribusi fiskal, manfaat ekonomi daerah, serta proporsionalitas penyerapan tenaga kerja lokal. Selain itu, dampak kesejahteraan masyarakat Bali juga harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan kawasan tersebut. Apabila nantinya daerah tidak menerima manfaat sesuai janji pengelola, atau pembangunan tetap dilakukan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD Bali siap bertindak tegas. Dewan akan melakukan pendalaman pengawasan lebih lanjut dan mempertimbangkan rekomendasi penghentian serta penutupan kegiatan secara permanen





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