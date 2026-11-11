DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat atas Polemik Ijazah Gibran Rakabuming Raka

Sekitar lima puluh anggota DPR menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap keputusan Mahkamah Agung atas ijazah Gibran, menandai langkah politik penting menjelang Pilpres 2024.

DPR Indonesia mengajukan hak menyatakan pendapat terhadap keputusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka, menandai kepanikan politik menjelang Pilpres 2024. Usulan tersebut telah ditandatangani oleh sekitar lima puluh anggota DPR dari enam fraksi, menegaskan nilai penting dokumen tersebut bagi pencalonan wakil presiden.

Bagaimana Hak Menyatakan Pendapat Diterapkan Pada Kasus Gibran

Hak menyatakan pendapat, diatur di Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, memberi DPR kekuasaan untuk menyampaikan kritik atau masukan atas kebijakan pemerintah, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden. Dalam kasus Gibran, DPR menggunakan hak ini untuk menanggapi putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 yang menolak validitas surat keterangan penyetaraan SMA yang diberikan kepada Gibran.

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Reaksi dan Argumentasi Pihak Terkait

Mahkamah Agung menyatakan bahwa dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak dapat membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan di luar negeri, sehingga surat tersebut batal demi hukum. Sementara Mahkamah Konstitusi sebelumnya pada putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menolak klaim adanya ijazah formal yang bisa disetarakan, menyoroti kurangnya bukti sah. DPR, di sisi lain, menilai keputusan tersebut menyalahi proses legitimasi pendidikan, sehingga ajukan HMP sebagai upaya hukum.

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Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Usulan HMP ini memicu debat publik tentang prosedur pemilihan calon wakil presiden. Selain menutupi kemungkinan pengesampingan calon, DPR berharap dapat menekan kementerian terkait untuk memperjelas standar sertifikasi pendidikan asing. Jika HMP disetujui, DPR dapat menggoda lembaga peradilan atau KUHP untuk meninjau kembali fakta- fakta yang mendasari putusan MA, mengubah perspektif publik sebelum hari pemilihan pada November 2024.

Kesimpulan dan Proyeksi Masa Lalu

Dengan keputusan HMP, DPR menegaskan posisi proaktifnya menangani isu-isu politik yang berpotensi memengaruhi legitimasi calon presiden dan wakil presiden. Kejadian ini menunjukkan dinamika politis di lembaga perwakilan rakyat dalam menavigasi perbedaan pendapat hukum dan kebijakan. Bagaimana masyarakat dan media menanggapi langkah ini tetap menjadi fokus utama menjelang kuasa legislatif berikutnya, dengan harapan transparansi dan akuntabilitas pendidikan tunggal direstapi.