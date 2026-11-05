DPR Tuntut Penetapan Jumlah Daerah Otonom Baru di Era Prabowo

Parlemen RI mendesak pemerintah menetapkan target jumlah daerah otonom baru berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 untuk mengatasi stagnasi pemekaran wilayah pasca-moratorium.

Badan Perwakilan Rakyat atau DPR RI secara resmi mengajukan pertanyaan mendesak kepada pemerintah pusat mengenai estimasi jumlah daerah otonom baru yang akan dibentuk dalam periode mendatang. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap Pasal 31 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait kewajiban penyusunan Desain Besar Penataan Daerah atau Desartada. Parlemen menuntut kejelasan strategi tata kelola wilayah agar tidak terjadi kekosongan regulasi yang menghambat pembangunan.

Tuntutan Parlemen Terhadap Regulasi Pemekaran Wilayah

DPR RI menyoroti adanya anomali dalam kebijakan penataan daerah saat ini karena Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di dunia yang secara eksplisit mengatur perkiraan jumlah daerah otonom dalam undang-undang. Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum memberikan tanda-tanda jelas untuk menindaklanjuti berbagai keinginan pemekaran daerah yang telah tersimpan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhono dan Joko Widodo. Kondisi ini menciptakan tekanan politik yang signifikan bagi eksekutif untuk segera merumuskan arah strategi penataan wilayah nasional yang lebih terukur dan transparan.

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Analisis Dampak Moratorium dan Resentralisasi Pemerintah

Kebijakan moratorium pemekaran daerah selama bertahun-tahun dianggap menjadi alasan utama mengapa angka estimasi daerah otonom dimasukkan ke dalam materi peraturan perundangan. Namun, kehadiran angka tersebut justru memicu kekhawatiran akan munculnya gelombang usulan pemekaran yang harus menjadi target proses administratif tertentu. Pemerintah sendiri sedang menguatkan gelombang resentralisasi, sehingga penetapan jumlah daerah otonom berpotensi menimbulkan kontradiksi dalam tata kelola pemerintahan jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati dan cerdas.

Risiko Anggaran dan Dinamika Politik Kepentingan

Penetapan angka estimasi daerah otonom mengandung risiko besar karena dapat memicu hitungan politik mengenai distribusi sumber daya kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan masyarakat. Selain aspek politik, beban anggaran yang amat besar dihadapi oleh pemerintahan Republik Indonesia jika pembentukan daerah baru terus dilakukan tanpa filter ketat. Jika Pasal 56 Ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak ditanggapi dengan serius, desakan politik parlemen akan terus menekan pemerintah secara senyap dan mengganggu stabilitas birokrasi nasional.

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Strategi Fokus pada Karakteristik Wilayah Perkotaan

Ke depan, strategi pemekaran wilayah dinilai harus lebih difokuskan pada wilayah berkarakter perkotaan karena memiliki parameter yang lebih terukur dan mudah dibaca dampaknya. Wilayah perkotaan diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang nyata serta memastikan pemerataan pembangunan yang berdampak langsung pada kemajuan bangsa. Karakteristik wilayah yang dominan non-perkotaan atau tidak memenuhi syarat teknis administratif kewilayahan yang matang tidak disarankan untuk diusulkan sebagai calon daerah otonom baru demi efisiensi birokrasi.

Empat Pilar Kebijakan Turunan UU Pemerintahan Daerah

Untuk merespons amanat undang-undang secara komprehensif, diperlukan empat kebijakan turunan utama yaitu Desartada, Penataan Daerah, Tata Cara Pembentukan dan Penyesuaian Daerah, serta Pengukuran Kinerja Daerah Otonom. Keempat pilar ini menjadi dasar hukum bagi penentuan jumlah daerah otonom yang berorientasi pada wilayah perkotaan dengan jaminan kekuatan fiskal kemandirian daerah. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mengakhiri lamanya masa moratorium dan membuka era baru tata kelola wilayah yang efisien, efektif, dan mendukung kedaulatan negara kesatuan.