DPR Soroti Pentingnya Integritas Pengganti Silmy Karim di Imigrasi

Komisi XIII DPR menekankan perlunya figur berintegritas dan kompeten di bidang keimigrasian untuk menggantikan Silmy Karim, menyusul kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang diungkap KPK.

Komisi XIII DPR menyoroti pentingnya posisi pimpinan di sektor imigrasi yang tidak bisa diisi sembarang orang. Anggota Komisi XIII DPR Andreas menegaskan bahwa imigrasi memiliki peran vital sebagai pintu gerbang keluar-masuk warga negara asing ke Indonesia.

Menurutnya, lembaga imigrasi harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang keimigrasian, baik di level pimpinan maupun pelaksana. Hal ini disampaikan Andreas kepada wartawan pada Sabtu, 6 Juni 2026, menanggapi kebutuhan akan pengganti Silmy Karim yang tengah berhadapan dengan kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Selain kemampuan teknis dan pengalaman, Andreas menilai aspek integritas menjadi faktor paling penting dalam menentukan pengganti Silmy Karim.

Ia menegaskan bahwa pejabat yang akan memimpin institusi imigrasi harus memiliki dedikasi tinggi terhadap pelayanan publik dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat maupun dunia internasional. Pernyataan tersebut muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang perlu segera dibenahi.

Komisi XIII DPR berencana meminta penjelasan terkait mekanisme audit, sistem pengawasan elektronik, hingga tata cara pelaporan pelanggaran yang selama ini diterapkan di lingkungan imigrasi. Andreas menekankan perlunya evaluasi menyeluruh untuk mengetahui apakah terdapat indikasi penyimpangan yang sebenarnya telah terdeteksi lebih awal namun tidak ditindaklanjuti secara serius. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa dan memastikan institusi imigrasi dipimpin oleh individu yang berintegritas dan berdedikasi tinggi. Dengan demikian, kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap sistem keimigrasian Indonesia dapat tetap terjaga





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Imigrasi KPK Pemerasan Integritas DPR

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