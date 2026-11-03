DPR Soroti Pengembalian Aset Korban Kejahatan Ekonomi dalam RUU Perampasan Aset

DPR RI menekankan urgensi RUU Perampasan Aset untuk memastikan korban investasi bodong dan penipuan mendapatkan kembali harta mereka secara efektif.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sedang memberikan perhatian serius terhadap ketentuan pengembalian harta kepada korban kejahatan ekonomi. Fokus utama pembahasan ini tertuju pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang masih terus bergulir di parlemen. Anggota DPR menegaskan bahwa instrumen hukum ini harus menjamin pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

Penegakan Hukum Wajib Pulihkan Hak Korban

Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset harus dirancang untuk memastikan korban memperoleh kembali hartanya dari pelaku kejahatan. Ia menyoroti berbagai praktik kejahatan ekonomi seperti investasi bodong, penipuan keuangan, dan penghimpunan dana ilegal yang merugikan masyarakat luas. Menurut Sari, penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada proses penghukuman terhadap pelaku tindak pidana.

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Sari Yuliati menekankan bahwa hak-hak masyarakat yang menjadi korban harus dipulihkan secara nyata. Ia mengkritik kondisi saat ini di mana banyak korban mengalami kesulitan mendapatkan kembali hak-haknya meskipun pelaku telah diproses secara hukum. "Jangan sampai pelaku menjalani hukuman, tetapi korban justru tidak mendapatkan kembali kerugian yang mereka alami," ujar Sari dalam keterangannya pada Selasa (3/11/2026).

Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) tersebut menjelaskan bahwa RUU ini akan memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri, membekukan, dan merampas aset terkait tindak pidana. Namun, mekanisme tersebut juga harus memastikan harta para korban tidak hilang atau menguap begitu saja setelah ranah penegakkan hukum dilakukan. Pelaku kejahatan sering kali menyembunyikan hasil kejahatannya dengan mengalihkan kepemilikan aset kepada pihak lain.

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Mekanisme Identifikasi dan Pembuktian Kerugian

Sari Yuliati menilai pengaturan mengenai pengembalian aset kepada korban merupakan substansi penting yang harus diperhatikan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Mekanisme pengembaliannya harus dirumuskan secara jelas agar prosesnya dapat berjalan efektif dan transparan. Mulai dari identifikasi korban hingga pembuktian hubungan antara aset dan tindak pidana harus memiliki dasar hukum yang kuat.

Prosedur penilaian kerugian dan tata cara distribusi hasil pengelolaan aset kepada para korban juga perlu diatur secara rinci. Uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan berasal dari masyarakat yang menjadi korban harus mendapatkan perhatian serius dari pembuat undang-undang. Prinsip utamanya adalah mencegah aset hasil kejahatan menjadi milik pelaku atau tidak jelas pemanfaatannya.

Ketidakadilan terjadi ketika masyarakat yang dirugikan tidak memperoleh keadilan atas harta mereka. Oleh karena itu, negara membutuhkan instrumen hukum yang lebih efektif untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak menjadi korban ganda, sementara pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatannya melalui perantara.

Akomodasi Tindak Pidana Investasi Bodong

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah juga mendorong agar tindak pidana investasi bodong diakomodasi secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Langkah ini ia anggap sangat penting untuk memastikan aset hasil kejahatan dapat digunakan dalam pemulihan kerugian masyarakat. Abdullah menegaskan bahwa aturan ini harus mengatur secara terperinci mekanisme pengembalian aset, termasuk batas waktu dan jenis aset yang dapat dirampas.

Kepastian aturan tersebut diperlukan agar proses pemulihan tidak berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian bagi para korban. Abdullah meminta adanya kejelasan mengenai mekanisme dan batas waktu pengembalian aset yang sudah ditemukan dan dirampas oleh negara. Tanpa kepastian tersebut, proses restitusi bisa terhambat dan merugikan kepentingan korban yang sah.

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Politisi Fraksi PKB ini juga menekankan bahwa aset hasil kejahatan yang dirampas harus diprioritaskan untuk memenuhi hak korban yang telah diverifikasi. Prioritas ini berlaku sepanjang dapat dibuktikan bahwa mereka berhak atas aset tersebut dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengembalian kepada korban tidak boleh kalah oleh kepentingan memasukkan aset ke kas negara.

Prioritas Pemulihan Hak Masyarakat

Abdullah menegaskan bahwa prioritas utama dari RUU Perampasan Aset adalah memulihkan hak masyarakat yang dirugikan. Negara tidak boleh membiarkan hak korban belum mendapatkan penyelesaian yang layak hanya karena aset sudah dikuasai negara. Kepentingan fiskal negara harus tunduk pada kewajiban moral dan hukum untuk mengembalikan harta kepada korban yang sah.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut mengingatkan bahwa pemulihan kerugian masyarakat tidak boleh berjalan sebagaimana mestinya jika regulasi tidak mendukung. Penegakan hukum yang optimal harus mencakup aspek restitusi dan kompensasi bagi korban. Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga restoratif bagi korban.

Perdebatan di DPR menunjukkan konsensus bahwa perlindungan konsumen dan investor adalah hal krusial dalam stabilitas ekonomi nasional. RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi solusi struktural untuk masalah kronis pemulihan harta korban kejahatan ekonomi. Implementasi aturan ini akan menentukan efektivitas penegakan hukum di masa depan.