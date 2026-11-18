DPR Rancang UU Tata Cara Pembentukan UU untuk atur prosedur cepat. Hukum Tata Negara Ibnu Sina dan Bivitri Trisnawati soroti pentingnya parameter ketat dan batas waktu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mempertimbangkan pengenalan mekanisme legislasi kilat sebagai strategi baru dalam pembentukan undang-undang. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak negara, mulai dari penanganan krisis kesehatan hingga negosiasi perjanjian dagang internasional. Namun, upaya percepatan ini disertai dengan syarat bahwa harus ada parameter, batas waktu, dan akuntabilitas yang jelas agar tidak mengorbankan prinsip demokrasi.

Pada Selasa (17/11/2026), DPR secara resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif dewan. Salah satu materi utama yang disepakati dalam draf RUU tersebut adalah pengaturan mengenai dua mekanisme pembentukan undang-undang, yaitu prosedur biasa dan prosedur cepat. Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan bahwa tidak ada satu pun tahapan wajib yang akan dipangkas dalam pembentukan undang-undang melalui prosedur cepat. RUU ini hanya mengatur agar waktu pembahasan berjalan lebih cepat tanpa mengurangi esensi dari tahapan-tahapan hukum yang berlaku.

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Konteks Uji Formil Undang-Undang TNI

Isu mengenai proses legislasi cepat sebenarnya sudah beberapa kali mengemuka dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun lalu. Hal ini terjadi tepatnya saat MK menguji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perdebatan mengenai mekanisme ini muncul dalam sidang pada 1 Juli 2025, ketika Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh mempertanyakan apakah revisi yang hanya menyentuh sedikit pasal dapat dikategorikan sebagai penggunaan mekanisme legislasi cepat. Hakim Daniel Yusmic P Foekh menyoroti kasus di mana revisi hanya menyentuh tujuh pasal dalam UU TNI.

Dalam persidangan tersebut, pandangan hukum dari Bivitri Trisnawati menjadi sorotan penting. Bivitri Trisnawati menyatakan bahwa revisi yang hanya menyentuh sedikit pasal memang berpotensi dilakukan secara cepat. Namun, ia menekankan bahwa hal itu hanya dapat diterima apabila terdapat kriteria yang jelas terlebih dahulu. Ia memperingatkan agar undang-undang omnibus yang sangat tebal tidak dikategorikan sebagai revisi kecil hanya karena persentase pasalnya kecil, padahal isinya sangat signifikan bagi publik.

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Persyaratan Waktu dan Transparansi

Menurut Bivitri Trisnawati, pembahasan cepat pada dasarnya mempercepat proses pembentukan undang-undang dari waktu normal dua bulan menjadi dua pekan. Ia mendorong agar DPR dan pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengakomodasi aturan ini. Bivitri Trisnawati meminta Mahkamah Konstitusi memberikan arahan dalam pertimbangan hukum putusan uji formil UU TNI agar lahirnya aturan mengenai legislasi cepat dapat terwujud dengan kriteria yang objektif dan terukur.

Ahli hukum tata negara Ibnu Sina Chandranegara memperkuat argumen ini dalam persidangan MK pada 21 Juli 2025. Ibnu Sina Chandranegara menyatakan bahwa mekanisme legislasi kilat tidak dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Berdasarkan risetnya pada periode 2018 hingga 2020, ia menyimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki saranan dan konsep resmi yang serupa, sehingga penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dianggap sebagai bentuk yang paling dekat.

Dampak Terhadap Proses Demokrasi

Ibnu Sina Chandranegara menegaskan bahwa mekanisme ini harus dimaknai sebagai percepatan pada tahapan tertentu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Ia menekankan perlunya batasan waktu paling lama dan paling singkat dalam setiap tahapan. Tanpa pengaturan tersebut, proses pembentukan undang-undang tidak dapat dinyatakan sebagai legislasi cepat yang sah. Ibnu Sina juga menyoroti kewajiban mitra pembentuk undang-undang untuk memberikan jawaban atas pengujian yang diajukan.

Pengaturan legislasi cepat pada akhirnya harus menata ulang keberadaan perppu menurut analisis Ibnu Sina Chandranegara. Dengan adanya mekanisme cepat, dalil pengujian formil yang menyoroti pembentukan undang-undang secara cepat akan kehilangan dasar hukum yang kuat. Kondisi saat ini membuat predikat undang-undang instan menjadi sulit diuji secara legal-politis karena Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur kerangka waktu pembentukan undang-undang secara eksplisit.

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Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana jaminan partisipasi publik dan demokrasi deliberatif dapat dipastikan jika proses legislasi dilakukan secara kilat. Pembentukan undang-undang bukan sekadar urusan kecepatan, melainkan melibatkan aspek partisipasi, transparansi, keterbukaan, dan pengawasan yang tidak boleh dikorbankan. Kecepatan hanya dapat diterima apabila tetap disertai ruang partisipasi dan pengawasan yang memadai serta waktu yang memadai dan realistis bagi publik untuk terlibat dalam proses demokrasi.