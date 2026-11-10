DPR Siapkan Hak Menyatakan Pendapat Soal Putusan MK dan MA tentang Gibran

DPR RI melalui Fraksi PKS dan dukungan mayoritas fraksi lainnya bersiap mengajukan hak menyatakan pendapat terkait status keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Usulan pengajuan hak menyatakan pendapat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia semakin solid dan dinyatakan telah memenuhi syarat administratif. Mardani Ali Sera, Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengonfirmasi bahwa proses penandatanganan naskah usulan tersebut telah dimulai oleh sejumlah anggota dewan.

Fraksi PKS mencatatkan penambahan jumlah signatur yang terus bertumbuh secara konsisten. Mardani Ali Sera menyebut bahwa lebih dari sepuluh anggota dari fraksi yang ia wakili telah menandatangani usulan ini. Langkah konstitusional ini didukung oleh hampir seluruh fraksi yang ada di Senayan, mencerminkan konsensus politik yang luas dalam merespons isu hukum tersebut.

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Landasan Yuridis Putusan MK dan MA

Proses pengajuan hak menyatakan pendapat ini berpijak pada dasar hukum yang kuat dari dua lembaga peradilan tertinggi. Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah memberikan putusan yang menjadi landasan yuridis bagi DPR untuk melakukan aksi politis. Mardani Ali Sera menekankan bahwa DPR tidak bergerak berdasarkan isu atau berita simpang siur, melainkan pada putusan resmi.

Pada 6 Oktober lalu, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas. Penolakan ini menjadi titik awal perdebatan mengenai legalitas pencalonannya. Siklus hukum ini berlanjut ketika Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan tegas tiga minggu kemudian.

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MA mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran pada 30 Oktober lalu. Putusan dengan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut diputuskan oleh majelis kasasi yang dipimpin oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Yulius. Status surat penyetaraan pendidikan ini merupakan syarat administrasi pencalonan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.

Konsolidasi Lintas Partai dan Dukungan Fraksi

Fraksi Partai Gerindra juga turut berpartisipasi dalam pembahasan teknis terkait hak menyatakan pendapat ini. Mardani Ali Sera memastikan bahwa komunikasi lintas partai telah dimatangkan melalui serangkaian rapat intensif. Rapat-rapat tersebut dilakukan secara rutin dari malam ke malam hingga pagi hari di Kompleks Parlemen Senayan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, masih menunggu mekanisme pasti terkait penyampaian usulan hak tersebut. Mekanisme apakah usulan disampaikan langsung di forum paripurna atau melalui pertemuan dengan pimpinan, masih dalam tahap konsolidasi tingkat fraksi. Pimpinan fraksi akan memutuskan strategi terbaik untuk mengawal proses ini di tingkat dewan.

Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengakui adanya desakan publik yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah ini. Banyak tokoh masyarakat dan anggota DPR lainnya yang meminta penyelesaian melalui kewenangan resmi yang dimiliki oleh dewan legislatif. Proses teknis penandatanganan dari fraksi PKB masih dalam tahap penyusunan administratif.

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Isu Mundurnya Gibran dan Sikap DPR

Berita mengenai rencana mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden beredar di tengah masyarakat. Jazilul Fawaid menyatakan bahwa ia baru mendengar kabar tersebut sebagai isu belaka dan menunggu sikap resmi dari sang wakil presiden. Puan Maharani juga enggan memberikan komentar panjang terkait pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto.

Puan Maharani meminta masyarakat untuk tidak berandai-andai mengenai hal-hal yang belum terjadi. Ia menekankan pentingnya menyikapi situasi ini dengan tenang agar tidak memicu keresahan di kalangan masyarakat. Selama belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, dewan legislatif akan tetap berfokus pada prosedur hukum yang berlaku.

Proses eksekusi pengajuan hak menyatakan pendapat akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Meskipun tanda tangan telah banyak terkumpul, koordinasi final masih dilakukan untuk memastikan kekuatan suara yang solid. Langkah ini merupakan upaya DPR untuk merespons dinamika hukum yang terjadi tanpa melanggar protokol pemerintahan.

Stakeholder politik kini menantikan langkah nyata setelah Ketua DPR Puan Maharani membuka paripurna berikutnya. Berbagai opsi seperti hak angket atau hak menyatakan pendapat akan dibahas secara lebih mendalam. Keputusan最终 akan mencerminkan posisi mayoritas anggota dewan dalam menghadapi tantangan hukum ini.