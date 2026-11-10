DPR Siap Proses Hak Menyatakan Pendapat Soal Ijazah SMA Wapres Gibran

DPR membuka masa sidang dan berkomitmen memproses hak menyatakan pendapat terkait ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka, setelah putusan MK dan MA. Rapat paripurna dihadiri 414 anggota.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah secara resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2026. Acara pembuka yang dilaksanakan di Gedung DPR RI, Jakarta ini menjadi momen krusial karena Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan komitmen kuat untuk segera menindaklanjuti usulan hak menyatakan pendapat dari para anggota dewan.

DPR Buka Sidang dan Proses Kasus Ijazah Gibran

Usulan tersebut secara spesifik menyoroti isu keabsahan dokumen ijazah Sekolah Menengah Atas yang dipegang oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puan Maharani menegaskan bahwa lembaga legislatif ini akan mematuhi sepenuhnya mekanisme dan konstitusi yang berlaku dalam menangani setiap aspirasi maupun tuntutan yang masuk dari anggotanya.

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Meskipun pembahasan mengenai wacana pemakzulan belum dilakukan dalam sesi rapat paripurna pagi itu, pimpinan DPR telah menyiapkan kerangka kerja untuk mendengarkan masukan komprehensif dari berbagai fraksi politik. Langkah ini diambil setelah selama masa reses, pimpinan DPR menerima berbagai laporan dan rekomendasi yang berkaitan dengan proses hukum serta politik yang dapat ditempuh.

Posisi Fraksi PKS dan Dukungan Lintas Partai

Mardani Ali Sera, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengonfirmasi bahwa draf pengajuan hak menyatakan pendapat kini telah ditandatangani oleh lebih dari sepuluh anggota yang berasal dari fraksinya sendiri. Angka tersebut terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu, menunjukkan adanya konsolidasi dukungan yang solid di dalam parlemen.

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Menurut Mardani, inisiatif konstitusional ini tidak hanya didorong oleh satu atau dua kelompok politik semata, melainkan telah mendapatkan persetujuan dari hampir mayoritas fraksi yang ada di DPR RI. Komunikasinya telah dimatangkan melalui serangkaian pertemuan intensif yang melibatkan perwakilan dari Fraksi Partai Gerindra, yang turut serta dalam setiap diskusi strategis.

DPR tidak mengambil langkah politis berdasarkan isu atau berita simpang siur yang beredar di masyarakat. Proses yang sedang berjalan memiliki pijakan hukum yang kokoh, di mana putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi dasar yuridis yang tidak dapat terbantahkan untuk melanjutkan proses politik tersebut.

Dasar Hukum Putusan MK dan Mahkamah Agung

Dasar hukum kuat tersebut bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan pada tanggal 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak ditemukan dokumen apa pun yang dapat membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan luar negeri yang setara dengan jenjang pendidikan menengah atas atau sederajat.

Tiga pekan kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung juga mengeluarkan keputusan yang tak kalah penting. Majelis kasasi yang dipimpin oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Yulius, mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA.

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Keputusan yang ditetapkan dengan Nomor 742 K/TUN/2026 ini secara spesifik menyatakan bahwa surat tersebut tidak valid sebagai syarat administrasi pencalonan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2024. Langkah hukum ini memperkuat posisi DPR dalam memproses hak menyatakan pendapat yang diajukan oleh anggota legislatif.

Dampak Langsung dan Langkah Selanjutnya untuk Warga

Pembukaan masa sidang ini dihadiri oleh 414 anggota DPR dari total 580 anggota yang ada, dengan hanya 11 anggota yang memberikan izin. Kehadiran yang padat ini menunjukkan tingginya minat dan urgensi para wakil rakyat dalam membahas perkara nasional yang sedang menjadi sorotan publik luas saat ini.

Puan Maharani juga menyinggung persoalan lain yang masih menjadi perhatian, yaitu kasus penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto. DPR menyampaikan apresiasi tinggi terhadap respons cepat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kasus yang diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.

Dalam pidatonya, Ketua DPR juga mengingatkan semua pihak bahwa kewenangan negara mutlak tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik pribadi atau golongan. Aparat penegak hukum dituntut untuk selalu bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.