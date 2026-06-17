DPR Setujui Tambahan Anggaran Panti Besar untuk KPK dan BNN pada 2027

Komisi III DPR RI menyetujui penambahan anggaran signifikan untuk KPK dan BNN pada tahun 2027. KPK mendapatkan tambahan sekitar Rp989 miliar dan BNN mendapat tambahan禽angan sekitar Rp5,05 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penguatan berbagai program, termasuk digitalisasi di KPK dan penguatan laboratorium narkotika di BNN.

Komisi III DPR RI telah menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan Badan Narkotika Nasional ( BNN ) untuk tahun anggaran 2027 . Tambahan anggaran KPK sebesar Rp989 miliar membuat total kebutuhan anggarannya mencapai Rp2,22 triliun, jauh di atas pagu indikatif awal sebesar Rp1,23 triliun.

Sementara itu, BNN mendapat tambahan禽angan sebesar Rp5,05 triliun sehingga total anggarannya menjadi Rp6,50 triliun dari pagu indikatif semula Rp1,45 triliun. Penambihan anggaran ini akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR untuk disinkronkan. KPK akan menggunakan dana tambahan untuk pengembangan digitalisasi, pengelolaan LHKPN, pencegahan dan pendidikan antikorupsi, penindasan korupsi, serta penguatan sistem informasi. BNN mengalokasikan dana untuk klaster pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, pengawasan, pengembangan SDM, belanja pegawai, operasional perkantoran, dan penguatan laboratorium narkotika





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Anggaran KPK BNN DPR Komisi III Tahun Anggaran 2027 Tambahan Dana

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