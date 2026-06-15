DPR Setujui Naturalisasi Dua Pemain Australia untuk Perkuat Timnas Indonesia

Komisi X DPR RI telah menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan Australia, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery, sebagai langkah strategis memperkuat skuad Timnas Indonesia. Keputusan ini disambut baik PSSI sebagai bagian dari program jangka panjang meningkatkan daya saing sepak bola nasional.

Komisi X DPR RI telah menyetujui naturalisasi dua pemain keturunan asal Australia, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery , dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin 15 Juni 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat skuad Timnas Indonesia (Garuda) untuk menghadapi persaingan internasional. Persetujuan tersebut menjadi syarat mutlak bagi keduanya untuk memperoleh status Warga Negara Indonesia (WNI) secara resmi. Rapat kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dan dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga serta Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik dukungan DRI terhadap proses naturalisasi ini.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing sepak bola Indonesia di kancah global. Menurut Thohir, sinergi antara pemerintah, wakil rakyat, dan federasi sangat diperlukan membangun Timnas Indonesia yang lebih tangguh. PSSI berkomitmen untuk menjaga amanah dengan tetap melakukan naturalisasi secara selektif di samping memperkuat sistem pembibitan dan pembinaan pemain lokal yang berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan bahwa naturalisasi atlet bukan solusi instan.

Proses harus mempertimbangkan kebutuhan strategis, komitmen olahragawan, serta dst. Ia menyampaikan bahwa komisi memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI untuk Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery. Dengan kehadiran dua pemain tersebut, diharapkan tidak hanya memperkuat tim nasional tetapi juga memberikan transfer pengalaman internasional kepada pesepak bola lokal. Langkah ini diharapkan dapat mendukung regenerasi dan meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan





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