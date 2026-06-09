DPR Sahkan UU Polri: Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Anggota Polri, Kompolnas Diperluas

Pemerintah Indonesia mengesahkan perubahan ketiga atas UU Polri yang membuka peluang bagi penyandang disabilitas menjadi anggota Polri. Artikel ini mengulas detail pasal yang mengatur kompetensi, perluasan peran Kompolnas, serta isu lain terkini dari ekonomi, hukum, hingga kesehatan.

Pemerintah Indonesia melalui DPR RI telah mengesahkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada rapat paripurna tanggal 9 Juni 2026.

Salah satu perubahan signifikan adalah pengaturan yang membuka peluang bagi warga negara Indonesia penyandang disabilitas untuk diangkat sebagai anggota Polri asalkan memiliki kompetensi yang diperlukan. Pasal 21 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat menjadi anggota Polri sepanjang memenuhi syarat kompetensi. Perluasan this inklusif ini diharapkan dapat meningkatkan representasi diferensiasi dalam tubuh kepolisian serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara dalam berkontribusi pada keamanan dan ketertiban negara.

Selain itu, UU Polri juga mengatur tentang pengawasan, karier anggota, hingga peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang diperluas. Proses pembahasan RUU Polri yang bergelombang itu berlangsung cepat, sebelumnya Wamenkum dan HAM mengungkapkan alasan pembahasan yang kilat. Habiburokhman selaku Ketua Panja RUU Polri menyampaikan hasil kesepakatan yang kemudian dimintakan persetujuan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di depan fraksi-fraksi. Presiden Prabowo Subianto pun mencatat pencapaian ini sebagai bagian dari reformasi kelembagaan keamanan nasional.

Perluasan fungsi Kompolnas serta penegakan standar integritas anggota polisi menjadi poin penting lainnya dalam revisi ini. DPR menekankan bahwa perubahan ini bertujuan menciptakan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam pelayanan publik. Di luar isu utama tersebut, berita juga menyampaikan berbagai topik terkini lainnya.

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Chatib Basri untuk membahas masukan ekonomi, serta akan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Krui, Lampung Barat. KPK terus melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah penahanan mantan pimpinan BGN, sementara nama Raffi Ahmad muncul dalam penyidikan Bea Cukai. Di bidang energi, distribusi biosolar di Medan dinyatakan aman oleh Pertamina.

Additionally, penegakan hukum juga di聞 dengan penetapan tersangka pemilik anjing yang menggigit anak di Bogor, serta laporan pelecehan seksual anak di Sidoarjo. Berita ini mencerminkan dinamika isu hukum, keamanan, dan kebijakan publik yang berjalan serentak dalam masyarakat Indonesia





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UU Polri Penyandang Disabilitas Kompolnas Prabowo Subianto KPK

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