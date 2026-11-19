DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Kamis (19/11/2026). Peraturan ini memperkuat penindakan hukum terhadap pelaku korupsi dan kejahatan lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Keputusan historis ini ditetapkan secara resmi dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini merupakan hasil dari proses legislasi yang panjang dan intensif, menandai tonggak baru dalam upaya pemberantasan kejahatan keuangan di Indonesia.

Kesepakatan Pembicaraan Tingkat II DPR

Persetujuan terhadap naskah akademik dan peraturan perundang-undangan ini sebelumnya telah dibicarakan secara mendalam. Proses ini mencapai momen krusial ketika Rapat Paripurna menetapkan keputusan akhir setelah pembahasan Tingkat II. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani, yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia meminta konfirmasi resmi dari setiap fraksi politik apakah RUU tersebut dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang yang mengikat secara hukum nasional.

Also read Hari Ini DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Komisi III Jamin Pemulihan Hak Korban

Pernyataan persetujuan ini mengikuti kesepakatan di Komisi III DPR yang bekerja sama dengan pemerintah. Pada Rabu (18/11/2026), rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, memutuskan untuk melanjutkan RUU ini ke tahap pengambilan keputusan. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang memastikan seluruh anggota Komisi III dan perwakilan pemerintah menyetujui langkah lanjutan ini. Seluruh fraksi menyatakan setuju untuk memproses RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke tahap final.

Hasil Kerja Panitia Kerja dan Fraksi

Proses pengesahan ini didasarkan pada hasil pembahasan tingkat I yang dipimpin oleh Panitia Kerja (Panja) dengan melibatkan seluruh fraksi parlemen dan pemerintah. Habiburokhman, sebagai Ketua Panja RUU Perampasan Aset, menyampaikan laporan resmi mengenai hasil kerja panitia. Ia menjelaskan bahwa Panja telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mencakup berbagai aspek substansi, redaksional, dan penghapusan aturan.

Advertisement

Dari total 397 DIM tersebut, komposisi masalah yang ditangani meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Proses pengkajian ini tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga menggali saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli. Masukan eksternal ini menjadi bahan pengayaan penting agar RUU yang disusun dapat mendukung efektivitas penegakan hukum secara maksimal. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan menjamin prinsip partisipasi publik dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pokok Pengaturan dan Mekanisme Perampasan

Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok pengaturan utama yang menjadi fokus perhatian Panja dalam penyusunan undang-undang ini. Pertama, diatur penegasan judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas diperluas, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi. Contoh kasus yang ditargetkan adalah investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Ketiga, peraturan menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, prosedur dan pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana ditetapkan secara rinci. Mekanisme ini mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik diberikan melalui beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.

Dampak Nyata dan Langkah Ke Depan

Keenam, peraturan ini mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas. Ketujuh, RUU mengatur tugas dan kewenangan badan yang kompeten dalam pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Kewenangan ini mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset yang dirampas. Kedelapan, pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset dilakukan oleh badan independen untuk mencegah penyalahgunaan.

Advertisement

Kesembilan, upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum diwajibkan melalui sistem pengawasan ketat. Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi diwajibkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses. Catatan penting dari fraksi-fraksi di Komisi III menekankan pentingnya pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset. Seluruh upaya ini diarahkan untuk memastikan kewenangan perampasan aset berjalan secara akuntabel dan tidak disalahgunakan oleh pihak manapun.