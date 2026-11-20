DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Simak detail poin krusial, perkembangan pemeriksaan saksi di Klaten, dan penanganan kasus Bea Cukai.

Anggota DPR hadir dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Rapat penting ini menandai tonggak sejarah bagi sistem hukum Indonesia dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang resmi.

Pengesahan ini mengakhiri proses legislasi yang telah berlangsung selama 18 tahun lamanya di parlemen. Langkah ini menjadi instrumen krusial bagi negara dalam memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan melalui mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana secara hukum.

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Details Penegakan UU Perampasan Aset

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sebagai salah satu upaya paling nyata dalam memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan. Mekanisme yang diatur dalam undang-undang baru ini memungkinkan pengambilalihan aset hasil tindak pidana secara lebih efisien. Langkah ini diharapkan dapat menutup celah hukum yang selama ini menghambat restitusi terhadap aset yang disembunyikan oleh pelaku tindak pidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya kini memiliki alat hukum yang lebih tajam untuk melacak dan menyita kekayaan para tersangka tindak pidana. Hal ini secara langsung berkaitan dengan upaya menegakkan akuntabilitas publik dan mengurangi dampak ekonomi dari berbagai kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia.

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Sidik Kasus Korupsi Perayaan HUT Klaten

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-222 Kabupaten Klaten. Investigasi menunjukkan bahwa setiap kecamatan diduga diminta untuk menyetorkan uang hingga Rp50 juta ke pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan acara tersebut. Jumlah ini mencerminkan skala potensi kerugian negara yang cukup besar dalam acara seremonial daerah.

Pemeriksaan mendalam kini berfokus pada jasa penyelenggara acara atau event organizer yang menangani acara tersebut. KPK memeriksa 18 camat di wilayah Kabupaten Klaten sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ini. Bupati Klaten nonaktif berinisial HWI juga disebutkan sebagai pihak yang dijerat dalam kasus ini sejak 18 November 2026. Dugaan aliran dana menjadi titik utama yang sedang digali oleh penyidik.

Penyelidikan Kasus Bea Cukai dan Tindak Pidana Umum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas berinisial KH bersama dua orang lainnya sebagai saksi pengembangan kasus. Saksi-saksi ini diperiksa terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya meluruskan rantai komando dan tanggung jawab administratif dalam pengelolaan keuangan negara.

Sementara itu, Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara kasus dugaan makar secara internal pada Kamis. Acara ini melibatkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Biro Wassidik, Divisi Propam Polri, serta Itwasum Polri. Polri juga menggandeng Kompolnas dan ahli untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan sesuai dengan standar HAM. Langkah kolaboratif ini menunjukkan komitmen penegak hukum dalam menangani isu-isu keamanan yang kompleks.