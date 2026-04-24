DPR Sahkan RUU PPRT Menjadi Undang-Undang: Langkah Moderat Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

DPR resmi mengesahkan RUU PPRT menjadi Undang-Undang, sebuah langkah moderat yang mengakomodasi tradisi kekeluargaan dalam hubungan kerja domestik. Undang-undang ini memberikan fleksibilitas pada kontrak kerja dan upah, namun tetap berupaya memastikan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. Pakar hukum menyoroti pentingnya aturan teknis terkait sanksi bagi pemberi kerja.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ( RUU PPRT ) menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini menandai sebuah langkah signifikan dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Undang-Undang PPRT ini dirancang sebagai sebuah solusi moderat, sebuah titik temu antara formalitas hukum perburuhan yang ketat dan realitas sosial yang telah lama mengakar dalam hubungan kerja di sektor domestik. Pendekatan ini mengakui dan menghormati tradisi kekeluargaan yang seringkali menjadi ciri khas hubungan antara majikan dan pekerja rumah tangga di Indonesia. Undang-Undang ini tidak serta merta menerapkan standar-standar ketenagakerjaan yang kaku, melainkan memberikan fleksibilitas dalam hal kontrak kerja dan penentuan upah.

Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial yang beragam di seluruh Indonesia. Meskipun tidak mewajibkan penerapan Upah Minimum Regional (UMR) bagi pekerja rumah tangga, Undang-Undang ini tetap berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja rumah tangga, termasuk jaminan sosial, terpenuhi. Namun, implementasi jaminan sosial ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kurangnya aturan teknis yang jelas mengenai sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mematuhi kewajiban mereka.

Menurut pakar hukum ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati, Undang-Undang PPRT ini merupakan sebuah pendekatan yang cerdas dan realistis. Ia menjelaskan bahwa undang-undang ini tidak sepenuhnya mengadopsi konsep hubungan kerja formal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Sebaliknya, undang-undang ini memilih pendekatan sosiokultural yang lebih mengakomodatif terhadap tradisi kekeluargaan yang telah lama menjadi bagian dari budaya Indonesia.

'Undang-undang ini tetap mengakui adanya sisi kekeluargaan dalam hubungan antara majikan dan pekerja rumah tangga,' jelas Nabiyla. 'Itulah mengapa, misalnya, kontrak kerja tidak harus didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja, tetapi cukup diketahui oleh pengurus RT/RW setempat. ' Fleksibilitas ini juga tercermin dalam penentuan upah. Negara tidak mewajibkan pemberi kerja untuk membayar upah sesuai dengan standar UMR, melainkan memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

'Upah juga tidak harus mengikuti UMR, tetapi bisa berdasarkan kesepakatan antara majikan dan pekerja rumah tangga,' tambahnya. Nabiyla juga menekankan bahwa sistem jaminan sosial nasional, seperti BPJS BPU, sebenarnya sudah siap untuk menampung pekerja rumah tangga. Namun, tantangan utama terletak pada kurangnya kesadaran dan keengganan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya karena belum adanya kewajiban yang tegas. Nabiyla juga menyoroti bahwa kebutuhan masyarakat kelas menengah terhadap jasa pekerja rumah tangga masih sangat tinggi.

Oleh karena itu, potensi resistensi terhadap undang-undang ini tidak akan datang dari keengganan masyarakat untuk mempekerjakan PRT, melainkan dari ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan.

'Menurut saya, resistensi justru akan muncul dalam bentuk tidak mengimplementasikan apa yang diminta oleh undang-undang, bukan dalam bentuk tidak mempekerjakan pekerja rumah tangga,' ujarnya. 'Kebutuhan masyarakat kelas menengah terhadap pekerja rumah tangga sangat tinggi. ' Ia juga mengakui bahwa draf undang-undang ini masih belum mengatur aspek-aspek teknis secara rinci, terutama terkait dengan sanksi bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan undang-undang. 'Sampai saat ini, draf undang-undang ini masih belum terlalu teknis,' katanya.

'Misalnya, belum ada ketentuan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan jaminan sosial pekerjanya. ' Hal ini menjadi perhatian penting karena tanpa adanya sanksi yang jelas, undang-undang ini berpotensi tidak efektif dalam melindungi hak-hak pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, Nabiyla menekankan pentingnya segera menyusun aturan teknis yang lebih rinci, termasuk mengenai sanksi, untuk memastikan implementasi Undang-Undang PPRT yang efektif dan adil





