DPR RI menyepakati RUU Perampasan Aset masuk rapat paripurna. Delapan fraksi menyetujui pembahasan 397 DIM untuk penegakan hukum korupsi.

Pengambilan keputusan tingkat pertama terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah resmi disepakati di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat yang berlangsung pada Rabu, 18 November 2026 ini menghasilkan konsensus kuat dari delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kesepakatan ini menjadi langkah krusial untuk membawa regulasi tersebut ke tahap berikutnya. Seluruh fraksi menyatakan kesediaan untuk memindahkan pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke dalam agenda Rapat Paripurna. Tujuannya adalah untuk segera mengesahkan naskah ini menjadi undang-undang yang berlaku secara nasional.

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Proses Pembahasan 397 Daftar Masalah

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja, Habiburokhman, membacakan laporan resmi hasil kerja tim. Ia mengemukakan bahwa proses pembahasan telah menyelesaikan seluruh Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM yang jumlahnya mencapai 397 poin. Angka ini mencerminkan tingkat ketelitian dan kedalaman analisis yang dilakukan oleh panitia kerja.

Pembahasan DIM tersebut dimulai secara resmi pada 5 November 2026 melalui rapat kerja antara Komisi III dan pemerintah. Habiburokhman merinci komposisi masalah yang telah dituntaskan dalam laporan tersebut. Terdapat 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, dan 40 DIM substansi yang telah dibahas tuntas oleh para legislator.

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Selain poin-poin di atas, panitia juga menangani 44 DIM yang dihapuskan dan 18 DIM substansi baru. Seluruh komponen masalah ini telah dievaluasi secara bersama-sama dengan perwakilan pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa hambatan teknis dan substansial dalam naskah akademik telah teratasi dengan baik.

Pendapat Fraksi dan Sikap Pemerintah

Sebelum keputusan akhir diambil, delapan fraksi di DPR RI menyampaikan pandangan mini fraksi secara bergantian. Masing-masing partai politik dalam dewan menyampaikan argumen dan rekomendasi mereka. Namun, tidak ada fraksi yang menentang atau meminta penundaan pembahasan lebih lanjut. Konsensus mutlak terbentuk di antara seluruh anggota dewan hadir.

Presiden Rapat Dasco memimpin jalannya pengambilan keputusan ini dengan tegas. Ia didampingi oleh Ketua Komisi III, Habiburokhman, serta Wakil Ketua Komisi III, Rano Alfath, dan Dede Indra Permana. Mereka memastikan bahwa seluruh prosedur legislative telah ditempuh sesuai dengan tata tertib DPR RI.

Dari pihak eksekutif, Rapat diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Edward O.S Hiariej. Kehadiran Bambang Eko Suhariyanto sebagai Wakil Mensesneg juga menandai keterlibatan pemerintah dalam persetujuan akhir. Kedua perwakilan pemerintah tersebut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap proses penyempurnaan regulasi ini.

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Arah Kebijakan Penegakan Hukum Masa Depan

Keputusan ini mengindikasikan adanya komitmen politik yang kuat untuk memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia. Habiburokhman menekankan bahwa hasil rapat ini adalah bentuk syukur atas ikhtiar bersama. Tujuannya adalah untuk mendukung efektivitas penegakan hukum yang lebih tangguh dalam menangani kasus-kasus kompleks.

Dasco mengajukan pertanyaan konfirmasi kepada seluruh anggota dewan untuk memastikan persetujuan. Ia bertanya apakah naskah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pertanyaan tersebut mengacu pada pengambilan keputusan atas RUU yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR yang terdekat.

Langkah selanjutnya adalah penjadwalan Rapat Paripurna untuk pengesahan undang-undang. Masyarakat dan pelaku usaha dapat menantikan penerapan regulasi baru ini dalam konteks perlindungan aset negara. Proses ini diharapkan dapat menutup celah penyalahgunaan kekayaan hasil tindak pidana korupsi di Tanah Air.