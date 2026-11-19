DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Pengesahan ini menandai akhir dari proses legislasi yang telah berlangsung selama 18 tahun di tingkat parlemen.

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang undang pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini merupakan momen bersejarah yang mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak RUU Perampasan Aset pertama kali diusulkan ke badan legislatif. Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dengan kehadiran penuh 254 anggota parlemen. Langkah pengesahan ini diharapkan menjadi terobosan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia.

Proses Legislasi RUU Perampasan Aset

Rapat Paripurna DPR tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama para Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Kehadiran anggota dewan yang padat menunjukkan konsensus tinggi terhadap pentingnya regulasi ini bagi tata kelola negara. Selain para pimpinan dewan, rapat juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari empat kementerian kunci. Keempat kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

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Sebelum akhirnya disahkan pada tanggal 19/11/2026, pembahasan Rancangan Undang Undang Perampasan Aset di Komisi III DPR telah berjalan selama lebih dari satu tahun sejak Agustus 2025. Proses pembahasan yang intensif ini melibatkan berbagai tingkat analisis mendalam untuk memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Puan Maharani menekankan bahwa RUU ini sudah berada di dalam DPR selama 18 tahun lamanya. Dengan disahkannya undang undang ini, pemerintah dan DPR berharap dapat segera menerapkan mekanisme perampasan aset yang lebih efektif.

Peran Pemerintah dan Komisi III

Kehadiran perwakilan dari empat kementerian strategis dalam rapat paripurna ini mencerminkan sinergi eksekutif dalam mendukung pengesahan regulasi anti korupsi. Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dinilai memiliki peran vital dalam menyiapkan infrastruktur hukum dan teknis pengumpulan aset. Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab atas penyiapan kapasitas sumber daya manusia yang akan menangani proses perampasan aset. Keterlibatan Kementerian Sekretariat Negara memastikan bahwa prosedur administratif penandatanganan dan pengundangan undang undang berjalan sesuai dengan ketentuan ketatanegaraan.

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Komisi III DPR sebagai badan legislatif yang khusus menangani hukum dan keamanan telah menjadi poros utama dalam pembahasan regulasi ini. Ketua Komisi III telah menyampaikan secara berulang bahwa RUU ini telah lama menunggu untuk disahkan guna menjawab tantangan pemberantasan korupsi. Pernyataan Puan Maharani bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR menggarisbawahi betapa lambatnya proses legislasi untuk kasus sekrusial ini. Namun, dengan disahkannya undang undang pada hari ini, diharapkan tidak ada lagi hambatan administratif dalam proses penagihan aset hasil kejahatan.

Dampak Hukum bagi Tindak Pidana

UU baru ini secara spesifik mengatur mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ketentuan ini memungkinkan negara untuk menyita aset yang diduga merupakan hasil dari perbuatan pidana tanpa perlu menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam beberapa skenario. Mekanisme ini dirancang untuk menutup celah yang selama ini sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menyembunyikan kekayaannya. Dengan adanya aturan yang lebih tegas, potensi pengembalian aset negara yang hilang kepada kas negara diperkirakan akan meningkat signifikan.

Kehadiran undang undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas perampasan aset. Selama ini, ketidakjelasan aturan menjadi hambatan utama dalam proses penyitaan aset hasil kejahatan. Dengan berlakunya regulasi baru, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan investigasi dan eksekusi perampasan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membersihkan birokrasi dari praktik korupsi yang merajalela selama bertahun tahun. Pengesahan ini juga menjadi sinyal kuat bagi masyarakat internasional tentang keseriusan Indonesia dalam memberantas kejahatan transnasional.

Langkah Selanjutnya Implementasi

Setelah disahkan pada 19/11/2026, undang undang ini akan segera diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Proses pengundangan ini merupakan langkah formal sebelum peraturan tersebut berlaku secara efektif di seluruh wilayah negara. Pemerintah perlu segera menyusun Peraturan Pemerintah dan instruksi teknis bagi kepolisian dan kejaksaan untuk mengawal implementasi aturan baru ini. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif akan menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan mekanisme perampasan aset yang adil dan transparan.

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Para ahli hukum dan aktivis anti korupsi menyambut positif pengesahan ini sebagai titik balik penting dalam reformasi hukum Indonesia. Namun, tantangan terbesar selanjutnya adalah memastikan bahwa implementasi di lapangan tidak mengalami bias atau penyalahgunaan wewenang. Pemerintah harus segera membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai pihak untuk memantau efektivitas aturan perampasan aset. Dengan dukungan penuh dari 254 anggota DPR yang hadir, diharapkan proses perampasan aset dapat berjalan lancar dan memberikan keadilan bagi korban korupsi. Pengakhiran penantian 18 tahun ini diharapkan menjadi awal dari era baru penegakan hukum aset di Indonesia.