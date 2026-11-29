Komisi III DPR RI menuntut Polri dan Kejaksaan menangani kasus kematian Silva tanpa Perlakuan Istimewa, memastikan pelaku remaja mendapat hukuman sesuai hukum.

Komisi III DPR RI secara resmi menuntut aparat penegak hukum untuk membuka kasus kematian seorang siswi di Kota Malang secara tuntas dan tanpa pengecualian. Tuntutan ini disampaikan sebagai respons langsung atas kematian almarhumah Silva yang diduga tewas akibat terbentur bagian belakang bus atau rantis saat terjadi keributan di lokasi kejadian. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan mulai dari fase penyidikan di kepolisian hingga putusan di pengadilan.

Tuntutan Keadilan dan Anti Perlakuan Istimewa

Habiburokhman, yang juga merupakan politikus dari Partai Gerindra, menyatakan bahwa misi utama dari kunjungan kerja tersebut adalah memastikan almarhumah Silva dan keluarganya mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Ia menekankan bahwa para pelaku harus menerima hukuman terberat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam keterangannya yang dirilis pada Minggu, 29 November 2026, ia secara tegas meminta agar tidak ada sedikitpun perlakuan istimewa yang diberikan kepada para tersangka.

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Mantan pejabat tinggi ini meminta seluruh pihak terkait untuk menangani kasus perundungan yang berakhir tragis ini secara kredibel. Ia menginstruksikan agar aparat penegak hukum mengerahkan petugas-petugas terbaik dan paling kompeten untuk menangani perkara sensitif ini. Tujuan utamanya adalah memastikan proses hukum berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Status Hukum Empat Remaja dan Proses Penyidikan

Penyidik Kepolisian telah resmi menetapkan empat remaja putri sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau yang lazim disebut ABH. Penetapan status hukum ini dilakukan menyusul gelar perkara yang diselenggarakan pada Jumat, 27 November 2026. Keempat remaja tersebut telah diidentifikasi dengan inisial CAN yang berusia 16 tahun, SP yang juga berusia 16 tahun, IDH yang berusia 17 tahun, serta WRLI yang berusia 16 tahun.

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Keputusan penunjukan mereka sebagai tersangka berdasar pada hasil pemeriksaan yang mendalam. Penyidik telah memanggil satu orang pelapor dan tujuh saksi mata untuk memperkuat bukti awal. Selain keterangan saksi, aparat kepolisian juga melakukan pengumpulan alat bukti material di lokasi kejadian untuk mendukung proses hukum selanjutnya. Data-data ini menjadi kunci utama dalam menentukan langkah hukum berikutnya.

Reaksi Sekolah dan Komitmen Penghapusan Kekerasan

SMA Nasional Malang, tempat salah satu dari para tersangka menempuh pendidikan, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengimbau masyarakat luas untuk tidak menggeneralisasi perbuatan individu kepada seluruh siswa di lingkungan sekolah. Pihak manajemen sekolah mengajak seluruh publik untuk menghormati jalannya proses hukum yang sedang berlangsung tanpa intervensi berlebihan. Langkah ini diambil untuk menjaga ketenangan dan stabilitas di lingkungan belajar.

Pihak sekolah juga menegaskan bahwa langkah tegas ini merupakan wujud nyata komitmen mereka dalam menjaga lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Mereka berharap kasus ini dapat diusut hingga tuntas sesuai dengan jalur hukum yang ada. Lebih jauh, peristiwa ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi dunia pendidikan secara keseluruhan agar perundungan tidak lagi memakan korban nyawa di masa depan.

Jalannya Proses Hukum dan Tindakan Selanjutnya

Proses hukum saat ini sedang berada di tahap penyidikan intensif di mana polisi bertugas melengkapi berkas perkara. Kejaksaan Agung dan Pengadilan akan memasuki tahap penuntutan dan persidangan setelah berkas diserahkan lengkap oleh pihak kepolisian. Semua pihak diwajibkan untuk memastikan tidak ada intervensi politik atau sosial yang mengganggu independensi proses peradilan.

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Keputusan akhir mengenai hukuman yang akan diterima oleh keempat tersangka tersebut akan ditentukan sepenuhnya oleh hakim di pengadilan setelah melalui uji bukti yang rigor. DPR RI berkomitmen untuk memantau jalannya proses ini secara berkala. Transparansi dan akuntabilitas remain menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus kriminal yang melibatkan minors ini agar rasa keadilan masyarakat tidak luntur.