DPR RI Tekankan Sanitasi Fondasi Kesehatan dan Masa Depan Generasi

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyatakan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sebagai bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menekankan pentingnya sanitasi bagi kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi. Bantuan Sanimas disalurkan di tiga desa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Wakil Ketua DPR RI , Sari Yuliati, menekankan pentingnya sanitasi sebagai fondasi kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi bangsa. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri acara penyerahan bantuan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( Sanimas ) di tiga desa di Lombok , Nusa Tenggara Barat – Batujai, Ungga, dan Tanak Awuk – pada hari Minggu, 3 Mei 2026.

Lebih dari sekadar kebersihan, sanitasi yang memadai merupakan investasi strategis dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sari Yuliati menegaskan bahwa sanitasi yang buruk secara langsung berkorelasi dengan peningkatan risiko penyakit dan beban ekonomi yang lebih berat bagi masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Program Sanimas, menurutnya, hadir sebagai solusi konkret dan intervensi yang tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, Sari Yuliati tidak hanya menekankan pentingnya pembangunan fisik fasilitas sanitasi, melainkan juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program agar dana APBN yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan efisien. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program Sanimas tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari pemanfaatan dan perawatan berkelanjutan fasilitas tersebut oleh masyarakat.

Tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak pemerintah, melainkan menjadi tugas bersama antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Sari Yuliati menggarisbawahi pentingnya peran aktif pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam memastikan keberlanjutan program Sanimas melalui kegiatan edukasi dan peningkatan kesadaran kolektif. Edukasi mengenai pentingnya sanitasi, cara penggunaan fasilitas sanitasi yang benar, serta praktik-praktik kebersihan yang baik perlu terus digalakkan agar masyarakat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

Penguatan kesadaran kolektif juga diperlukan agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap fasilitas sanitasi yang telah dibangun. Dengan demikian, fasilitas tersebut akan terpelihara dengan baik dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Sari Yuliati menekankan bahwa efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semata-mata diukur dari jumlah anggaran yang dikeluarkan, melainkan dari dampak nyata yang dihasilkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan sanitasi yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas APBN. Sanitasi yang baik diharapkan dapat menekan angka penyakit berbasis lingkungan, sehingga masyarakat menjadi lebih sehat, produktif, dan mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa. Kehadiran negara melalui program Sanimas ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Penyerahan bantuan program Sanimas di Desa Batujai, Ungga, dan Tanak Awuk, Lombok, Nusa Tenggara Barat, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan program ini ke daerah-daerah yang membutuhkan. Sari Yuliati berharap, program Sanimas dapat menjadi katalisator bagi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Ia juga mengapresiasi kerja keras dan dedikasi dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Sanimas, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kelompok masyarakat.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang baik antara semua pihak. Selain itu, Sari Yuliati juga mengingatkan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pelaksanaan program Sanimas. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga program Sanimas perlu disesuaikan dengan kondisi setempat. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga perlu dioptimalkan.

Dengan demikian, program Sanimas dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah juga perlu terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program Sanimas untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat





