DPR RI Tegaskan Sikap Kritis Siswa SMAN 1 Pontianak Dalam LCC 4 Pilar Adalah Hal Positif

Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur membela para siswa SMAN 1 Pontianak yang bersikap kritis terhadap juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat, menekankan pentingnya keteladanan nyata daripada sekadar hafalan.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, memberikan perhatian serius terhadap polemik yang terjadi pada Final Lomba Cerdas Cermat atau LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Insiden yang melibatkan siswa dari SMAN 1 Pontianak ini menjadi sorotan publik setelah muncul perdebatan mengenai penilaian juri yang dinilai kurang objektif oleh para peserta. Aus Hidayat Nur menegaskan bahwa sikap kritis yang ditunjukkan oleh para siswa tersebut tidak boleh dipandang sebagai bentuk pemberontakan atau perilaku tidak sopan terhadap otoritas. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa keberanian siswa SMAN 1 Pontianak dalam mempertanyakan keputusan juri adalah cerminan dari pola pikir kritis masyarakat yang seharusnya dihargai dan diapresiasi dalam sebuah negara demokrasi.

Menurutnya, kemampuan untuk berpikir kritis adalah kompetensi penting yang harus dimiliki oleh generasi muda agar mereka tidak menjadi pengikut buta dan mampu menganalisis keadilan dalam setiap proses yang mereka jalani. Lebih lanjut, Aus menilai bahwa peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi berbagai institusi negara dalam menyampaikan nilai-nilai kebangsaan. Ia menekankan bahwa generasi muda saat ini, terutama Generasi Z dan Alpha, memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.

Mereka tidak lagi bisa hanya diberi materi berupa hafalan ideologi atau sekadar mendengar ceramah panjang mengenai teori kenegaraan. Generasi saat ini lebih membutuhkan keteladanan nyata yang bisa dilihat dan dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Aus mengungkapkan bahwa ada kerinduan besar dari anak muda untuk melihat wujud nyata dari penerapan nilai-nilai luhur bangsa, bukan sekadar slogan yang terpajang di dinding sekolah atau kantor pemerintahan.

Baginya, jika seorang siswa diminta menghafal tentang keadilan dalam Pancasila namun mereka melihat ketidakadilan dalam sebuah lomba yang diselenggarakan oleh lembaga negara, maka hal itu akan menciptakan kontradiksi yang membingungkan bagi mereka. Dalam pernyataannya, Aus mengibaratkan situasi ini dengan peribahasa gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Ia menjelaskan bahwa kesalahan teknis, kurangnya transparansi, atau kegagalan komunikasi dari pihak penyelenggara dapat berdampak sangat besar terhadap persepsi publik.

Hal ini sangat berbahaya karena dapat mengikis kepercayaan anak muda terhadap nilai-nilai Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar tersebut seharusnya menjadi titik temu dan pengikat bagi seluruh warga negara dalam kehidupan berbangsa. Namun, jika proses sosialisasinya hanya dilakukan melalui seremoni formalitas atau lomba yang tidak dijaga integritasnya, maka pesan mulia yang ingin disampaikan justru akan rusak dan dianggap sebagai angin lalu oleh para pelajar.

Aus juga mengingatkan bahwa masyarakat luas kini sedang menunggu bukti nyata bagaimana para pejabat negara berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Integritas adalah kunci utama dalam memberikan edukasi politik dan kebangsaan kepada generasi penerus. Oleh karena itu, ia mendorong agar setiap kegiatan yang membawa nama besar negara, seperti LCC Empat Pilar, dikelola dengan standar profesionalisme yang tinggi dan kejujuran yang mutlak.

Ia berharap kejadian di Kalimantan Barat ini menjadi pelajaran berharga bagi MPR RI dan penyelenggara di daerah untuk lebih terbuka terhadap kritik. Dengan menghargai kekritisan siswa, negara sebenarnya sedang memupuk benih-benih pemimpin masa depan yang berani membela kebenaran dan menjunjung tinggi transparansi. Pada akhirnya, pendidikan ideologi yang paling efektif bukanlah melalui buku teks, melainkan melalui perilaku nyata dari mereka yang memiliki kekuasaan dan wewenang di negeri ini





