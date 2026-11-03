DPR RI Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 15 Desember 2026

DPR RI menargetkan pengesahan RUU Perampasan Aset selesai pada 15 Desember 2026. Ketua Komisi III Habiburokhman dan Ketua DPR Puan Maharani menegaskan komitmen percepatan pembahasan.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedang mengejar penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dengan jadwal yang sangat ketat. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembahasan undang-undang strategis ini akan terus dipadatkan selama masa reses berlangsung untuk memastikan terbitnya regulasi yang efektif dalam waktu terdekat.

Proses Penyerapan Aspirasi Stakeholder

Komisi III DPR RI secara resmi melanjutkan rapat penyerapan aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan melibatkan sejumlah pihak kunci yang memiliki kepentingan langsung. Rapat ini menghadirkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna, sebagai perwakilan dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyampaikan perspektif penegakan hukum.

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Di sisi lain, kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMMI juga diundang untuk menyampaikan pandangan organisasi kemasyarakatan. Kehadiran pengurus pusat KAMMI dimaksudkan untuk memastikan bahwa aspek moral dan sosial dari perampasan aset terhadap tindak pidana telah terakomodasi dengan baik dalam rancangan aturan baru ini.

Komitmen Politik dan Struktur Panitia Kerja

Habiburokhman, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja pembahasan RUU tersebut, berkomitmen penuh untuk segera mengesahkan undang-undang ini menjadi hukum yang berlaku. Dia menyatakan bahwa rapat dengar pendapat umum atau RDPU akan digenjot terus-menerus sepanjang masa sidang dan masa reses demi mengejar ketertinggalan jadwal.

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Untuk memuluskan proses legislasi, Komisi III DPR telah resmi membentuk Panitia Kerja atau Panja yang diketuai oleh Habiburokhman sendiri. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, juga disepakati bersama untuk menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Panja guna membantu mengoordinasikan pembahasan teknis di tingkat komisi.

Jadwal Eksekusi dan Dukungan Ketua DPR

Rancangan Undang-Undang ini telah resmi disetujui untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional sebagai RUU usul inisiatif DPR RI berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan yang telah digelar beberapa waktu lalu. Status inisiatif DPR ini memberikan momentum politik yang kuat bagi Komisi III untuk mempercepat alur pembahasan tanpa menunggu masukan eksekutif.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan kepastian jadwal yang tegas terkait penyelesaian draf undang-undang ini dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2026. Puan Maharani menyatakan bahwa target akhir penyelesaian RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana adalah paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026.

Kontribusi Akademisi dan Langkah Selanjutnya

Untuk memperkaya substansi hukum, Komisi III juga mengundang akademisi Universitas Lampung, Dr Budiyono, untuk memberikan masukan berbasis penelitian dan teori hukum. Keterlibatan ahli seperti Dr Budiyono diharapkan dapat memperkuat landasan yuridis agar regulasi perampasan aset tersebut kuat terhadap tantangan di pengadilan.

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Dengan adanya target tanggal 15 Desember 2026, seluruh stakeholder termasuk Jaksa Agung Muda Narendra Jatna dan perwakilan KAMMI diharapkan dapat menyelesaikan masukan sebelum batas waktu tersebut. Proses finalisasi ini akan menjadi penentu apakah RUU Perampasan Aset dapat segera memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menekan praktik korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia.