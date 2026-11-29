DPR RI memasukkan revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA ke Prolegnas dengan target pembahasan akhir 2026. Fokus utama adalah pencegahan dini dan pemulihan korban kekerasan anak secara komprehensif.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa naskah akademik dan usulan revisi terhadap dua undang-undang krusial terkait anak telah resmi masuk ke dalam Daftar Prioritas Perundang-undangan Nasional atau Prolegnas. Kedua regulasi yang akan direvisi adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA.

Konfirmasi resmi ini disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia pada Sabtu, 28 November 2026, seusai ia mengunjungi rumah duka milik keluarga Siswi SN yang berusia 17 tahun. Kehadiran politisi fraksi tersebut di lokasi kejadian ini menjadi konteks awal mengapa isu perlindungan anak kembali menjadi sorotan hangat di lingkaran internal parlemen legislatif Indonesia saat ini.

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Rincian Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak

Mengenai rincian pasal-pasal spesifik yang akan dimatangkan dalam proses revisi, Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa detail teknis tersebut belum dapat dijabarkan secara terbuka pada tahap awal ini. Ia menekankan bahwa identifikasi pasal mana yang perlu diubah atau ditambah akan dilakukan secara mendalam seiring dengan berjalannya pembahasan di Baleg DPR RI, sehingga hasilnya akan disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan hukum yang berkembang.

Lebih jauh, Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa penguatan terhadap kedua undang-undang ini bukan sekadar upaya preventif semata, melainkan sebuah langkah strategis untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif. Target utamanya adalah menciptakan ekosistem hukum yang mampu merespons kasus kekerasan anak dengan lebih cepat, tuntas, dan memberikan jaminan keamanan yang maksimal bagi korban.

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Sudut Pandang Hetifah Sjaifudian tentang Deteksi Dini

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Hetifah Sjaifudian, juga menyoroti urgensi pembahasan revisi kedua undang-undang tersebut dengan menekankan pentingnya perubahan paradigma. Hetifah Sjaifudian menyatakan bahwa regulasi baru tidak boleh hanya berfokus pada penambahan jenis pelanggaran atau memperberat sanksi pidana, tetapi harus membangun sistem kerja yang aktif sejak tahap deteksi awal hingga pemulihan korban dan anak pelaku.

Menurut Hetifah Sjaifudian, keberhasilan sebuah aturan perlindungan anak tidak boleh diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan. Indikator keberhasilan yang sebenarnya terletak pada efektivitas pencegahan kekerasan, kualitas pemulihan fisik dan mental korban, serta seberapa kuat sistem mampu memutus siklus kekerasan yang sering terjadi berulang kali dalam masyarakat Indonesia.

Target Penyelesaian Akhir 2026 dan Awal 2027

Terkait jadwal pelaksanaan pembahasan di tingkat parlemen, Ahmad Doli Kurnia memberikan gambaran timeline yang jelas bagi publik dan pemangku kepentingan. Ia menyatakan harapan agar proses pembahasan revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA dapat dimulai sesegera mungkin, dengan prediksi realistik pada akhir tahun 2026 atau paling lambat di awal tahun 2027.

Jika berjalan sesuai jadwal yang diproyeksikan oleh Ahmad Doli Kurnia, Indonesia akan memiliki kerangka hukum baru yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan anak. Langkah ini diharapkan dapat menjawab berbagai celah hukum yang masih ada saat ini dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi seluruh lapisan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar anak.

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Dampak Nyata Bagi Masyarakat dan Sistem Hukum

Revisi ini memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan keluarga menangani kasus kekerasan terhadap anak di tingkat akar rumput. Dengan adanya mekanisme yang lebih terstruktur, diharapkan respons terhadap laporan kekerasan tidak lagi terfragmentasi, melainkan menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Para pengamat hukum dan aktivis hak asasi manusia menunggu hasil akhir dari revisi ini dengan penuh perhatian. Keberadaan undang-undang yang diperkuat diyakini dapat memberikan dampak jangka panjang dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak, meningkatkan angka pelaporan yang akurat, serta memastikan bahwa setiap korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak sesuai standar HAM internasional.