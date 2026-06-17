DPR RI Setujui Usulan Tambahan Anggaran KPK dan BNN Tahun Anggaran 2027

DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tahun anggaran 2027. Komisi III DPR RI menyetujui usulan KPK sebesar Rp989.305.424.000 atau sekitar Rp989 miliar dan BNN sebesar Rp5.050.055.677.000 atau sekitar Rp5,05 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memimpin rapat kerja dengan Ketua KPK dan Kepala BNN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 dan laporan kinerja serta penyerapan anggaran tahun 2026.

Komisi III DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan KPK dan BNN untuk tahun anggaran 2027 setelah mendengarkan penjelasan pimpinan kedua lembaga tersebut. Komisi III DPR RI menyetujui usulan KPK untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp989.305.424.000 atau sekitar Rp989 miliar. Dengan tambahan tersebut, kebutuhan anggaran KPK pada 2027 menjadi Rp2.222.100.661.000 atau sekitar Rp2,22 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp1.232.795.237.000 atau sekitar Rp1,23 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Komisi III DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran BNN sebesar Rp5.050.055.677.000 atau sekitar Rp5,05 triliun. Dengan demikian, kebutuhan anggaran BNN pada 2027 menjadi Rp6.497.125.257.000 atau sekitar Rp6,50 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp1.447.069.580.000 atau sekitar Rp1,45 triliun. Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan pagu indikatif tahun anggaran 2027 kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pengembangan digitalisasi, pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), program pencegahan dan pendidikan antikorupsi, penindakan perkara korupsi, serta penguatan sistem informasi pemberantasan korupsi. Adapun Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengatakan tambahan anggaran akan dialokasikan untuk sejumlah klaster kegiatan, meliputi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, pengawasan, pengembangan sumber daya manusia, belanja pegawai, operasional perkantoran, hingga penguatan laboratorium narkotika





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