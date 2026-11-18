Komisi III DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke Rapat Paripurna guna menjadi undang-undang, mencakup perlindungan korban investasi bodong dan sanksi tegas bagi koruptor.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu terdekat.

Keputusan strategis ini diambil dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026). Langkah ini menandai berakhirnya pembicaraan tingkat satu dan mempersiapkan perangkat hukum baru yang diharapkan dapat memperkuat sistem penegakan hukum nasional.

Proses pengambilan keputusan tersebut berlangsung setelah adanya konsolidasi pandangan dari seluruh fraksi partai politik yang duduk di parlemen. Masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangan mini terkait substansi RUU Perampasan Aset, yang kemudian dilanjutkan dengan laporan resmi dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengenai progres pembahasan. Pemerintah juga turut memberikan dukungannya melalui Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang hadir mewakili eksekutif dalam rapat tersebut untuk menyampaikan pandangan resmi terhadap naskah akademik dan pasal-pasal krusial.

Mekanisme Pembahasan dan Dukungan Fraksi

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Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin jalannya rapat dengan mempertanyakan kelayakan naskah RUU untuk dilanjutkan pada tahap kedua atau tingkat II. Ia mengajukan pertanyaan langsung kepada seluruh peserta rapat mengenai apakah naskah tersebut dapat segera dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat. Seluruh peserta rapat menyetujui usulan tersebut dengan suara bulat, mengindikasikan adanya sinergi politik yang kuat antar-fraksi untuk mengesahkan undang-undang ini. Kesepakatan ini merupakan hasil dari dinamika musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan luar parlemen selama proses pembahasan.

Cakupan Tindak Pidana Teknologi dan Investasi Bodong

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Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menguraikan bahwa proses pembahasan RUU ini mencakup sepuluh pokok pembahasan utama yang sangat komprehensif. Salah satu poin krusial yang diatur adalah penanganan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dengan dampak sosial luas. UU ini secara khusus menargetkan kasus-kasus investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang telah merugikan jumlah korban yang sangat besar namun belum juga mendapat keadilan yang memadai.

Pasal-pasal dalam RUU ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi para korban kejahatan finansial berbasis teknologi tersebut. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru, pemerintah diharapkan dapat lebih agresif dalam melacak dan merampas aset-aset haram yang disembunyikan melalui jaringan digital kompleks. Hal ini akan menjadi instrumen efektif untuk mengembalikan kerugian negara maupun harta benda masyarakat yang dicuri oleh para pelaku kejahatan siber dan finansial.

Sanksi Pidana dan Pengelolaan Aset Profesional

RUU ini juga menegaskan bahwa ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan yang ada, termasuk ancaman hukuman mati. Ketentuan ini menegaskan bahwa perampasan aset tidak menggantikan sanksi penjara, melainkan berfungsi sebagai instrumen tambahan untuk memberangkas kejahatan. Habiburokhman menekankan bahwa UU ini mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel oleh badan yang kompeten.

Ruang lingkup pengelolaan aset tersebut meliputi seluruh tahap, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, hingga pemanfaatan dan penjualan aset. Setelah proses penjualan atau pemanfaatan selesai, aset tersebut akan dikembalikan kepada negara atau dilepaskan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Habiburokhman menyambut baik terselesaikannya pembahasan ini sebagai wujud ikhtiar bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Langkah selanjutnya adalah menunggu penjadwalan resmi oleh pimpinan DPR RI untuk memasukkan RUU ini ke dalam daftar acara Rapat Paripurna. Masyarakat dan pelaku usaha dapat menunggu implementasi undang-undang ini sebagai angin segar bagi penegakan hukum yang lebih adil dan transparan di tanah air.