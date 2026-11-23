Komisi XI DPR RI menyetujui anggaran operasional LPS tahun 2027 senilai Rp4,03 triliun serta pendapatan investasi Rp18,87 triliun untuk mendukung stabilitas keuangan.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah resmi menyetujui anggaran belanja operasional untuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2027 dengan total nilai mencapai Rp4,03 triliun. Persetujuan ini diperoleh dalam sebuah rapat kerja resmi yang dihadiri oleh pimpinan Komisi XI dan pejabat eksekutif dari LPS di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (23/11/2026). Keputusan tersebut menandai kelanjutan dari pengawasan legislatif terhadap pengelolaan keuangan lembaga negara yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Rincian Anggaran Operasional dan Modal LPS 2027

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan secara rinci bahwa angka pasti persetujuan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional LPS tahun 2027 adalah sebesar Rp4.032.752.067.324. Rincian alokasi belanja dalam anggaran tersebut dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu belanja umum dan asuransi yang dialokasikan sebesar Rp2,19 triliun serta belanja modal yang mencapai Rp1,74 triliun. Pembagian ini mencerminkan prioritas LPS dalam memastikan operasional sehari-hari serta investasi infrastruktur untuk memperkuat sistem penjaminan simpanan di Indonesia.

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Mekanisme Pengawasan Cadangan Anggaran Tak Terduga

Selain anggaran operasional pokok, Komisi XI DPR RI juga menyetujui mekanisme penggunaan cadangan anggaran biaya tak terduga yang nilainya mencapai Rp98,36 miliar. Ketentuan yang disepakati mensyaratkan bahwa penggunaan cadangan anggaran operasional pada tahun berjalan haruslah terlebih dahulu disampaikan kepada Komisi XI DPR RI guna mendapatkan persetujuan melalui proses rapat kerja. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana darurat yang mungkin diperlukan oleh LPS dalam menjalankan fungsinya.

Misbakhun menambahkan bahwa terdapat klausul penting dalam mekanisme ini, yaitu apabila rapat kerja mengenai penggunaan cadangan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka LPS memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah penggunaan cadangan anggaran operasional. Namun, keputusan tersebut harus segera dilaporkan kepada Komisi XI DPR RI dalam tenggat waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak permohonan rapat kerja diajukan. Langkah ini memastikan bahwa lembaga legislatif tetap mendapatkan informasi terkini bahkan jika proses musyawarah terkendala waktu.

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Proyeksi Pendapatan dan Beban Pajak Investasi

Dari sisi sumber pendapatan, Komisi XI DPR RI juga menyetujui anggaran pendapatan yang bersumber dari kegiatan operasional LPS untuk tahun 2027 dengan total mencapai Rp18,87 triliun. Mayoritas pendapatan tersebut bersumber dari kegiatan investasi yang diproyeksikan menghasilkan Rp18,87 triliun, sementara pendapatan lain-lain diperkirakan mencapai Rp131,59 miliar. Proyeksi pendapatan yang besar ini diharapkan dapat menopang operasional lembaga serta memperkuat dana cadangan untuk penjaminan simpanan nasabah.

Misbakhun menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dari kegiatan operasional LPS telah memperhitungkan beban terkait pajak hasil investasi dan pajak atas jasa giro secara matang. Perhitungan yang cermat terhadap kewajiban perpajakan ini menunjukkan profesionalitas dalam perencanaan keuangan LPS untuk tahun depan. Dengan struktur pendapatan yang sehat dan diproyeksikan melebihi anggaran belanja, LPS berada dalam posisi keuangan yang kuat untuk melaksanakan mandatnya melindungi nasabah simpanan di seluruh Indonesia.