DPR RI Resmi Mengesahkan UU Polri, Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Polisi

Rapat Paripurna DPR RI telah resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam aturan baru tersebut, diatur bahwa penyandang disabilitas dapat menjadi polisi asalkan memenuhi syarat.

Rapat Paripurna DPR RI telah resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam aturan baru tersebut, diatur bahwa penyandang disabilitas dapat menjadi polisi asalkan memenuhi syarat.

Hal ini tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut pasal tersebut, warga negara Indonesia penyandang disabilitas dapat diangkat menjadi anggota kepolisian sepanjang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh kepolisian.

Isi lengkap pasal 21 UU Polri adalah sebagai berikut: Pasal 21 (1) Untuk diangkat menjadi anggota kepolisian, seorang calon harus memenuhi persyaratan paling sedikit, yaitu warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat, berusia paling rendah 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana penjara, jujur, adil, dan berkelakuan baik, serta lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian yang diselenggarakan oleh kepolisian. Pasal 21 (2) Warga negara Indonesia penyandang disabilitas dapat diangkat menjadi anggota kepolisian sepanjang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh kepolisian.

Pasal 21 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pembinaan anggota kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah resmi disahkan dan dapat diberlakukan





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