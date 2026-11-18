Komisi III DPR RI resmi menyetujui laporan timus dan timsin atas RUU Perampasan Aset. Langkah ini membuka jalan bagi pengambilan keputusan tahap pertama rapat kerja sebelum masuk paripurna.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengesahkan laporan hasil kerja tim perumus dan tim sinkronisasi terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Penetapan ini menandai selesainya seluruh rangkaian kegiatan rapat pada tingkat panitia kerja untuk mengakhiri perdebatan substansi. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Rabu (18/11/2026).

Persetujuan Laporan Timus Dan Timsin Resmi Ditetapkan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin jalannya pertemuan dengan mengajukan pertanyaan resmi kepada seluruh anggota yang hadir mengenai keabsahan laporan dari timus dan timsin. Ia bertanya secara eksplisit kepada jajarannya apakah laporan akhir tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar kelanjutan pembahasan. Sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang hadir memberikan respon positif dengan suara bulat setuju atas usulan tersebut. Keputusan ini secara resmi menyatakan bahwa seluruh proses rapat di tingkat panitia kerja telah mencapai titik finis.

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Mekanisme Sinkronisasi Dan Penyempurnaan Redaksional

Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menjelaskan secara rinci bahwa timus dan timsin telah menyelesaikan seluruh tugas berat yang diberikan oleh Panja. Tim tersebut berhasil melakukan perbaikan redaksional yang teliti untuk memastikan kejelasan bahasa hukum dalam setiap pasal. Proses sinkronisasi pasal dan pengacuan pasal dilakukan secara ketat untuk menghindari ambiguitas. Tim juga menindaklanjuti seluruh perbaikan redaksi sesuai dengan hasil diskusi panjang di tingkat Panja.

Upaya penyisiran isi pasal menjadi langkah krusial yang dilakukan untuk memastikan tidak adanya pertentangan antar klausa. Soedeson Tandra menekankan bahwa timus dan timsin juga menelusuri bagian penjelasan untuk disinkronisasikan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi perbedaan penafsiran atau ketidaksesuaian antara satu pasal dengan pasal lainnya. Hal ini sangat penting untuk mencegah celah hukum dalam pelaksanaan perampasan aset.

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Langkah Selanjutnya Menuju Rapat Paripurna

Dengan disetujuinya hasil kerja timus dan timsin, dokumen RUU Perampasan Aset kini siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Habiburokhman menyatakan bahwa tahapan RUU akan dialihkan ke rapat kerja untuk pengambilan keputusan di tingkat pertama. Proses ini merupakan langkah formal sebelum naskah akademik dan legislatif tersebut dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Pengambilan keputusan tingkat pertama dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 WIB siang itu juga.

Dokumen final mengenai perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya akan menjadi fokus utama dalam rapat kerja tersebut. Keputusan di tingkat pertama ini akan menentukan arah kebijakan negara dalam menangani asset stripping. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum bagi penegak hukum dalam menyita hasil kejahatan. Seluruh proses ini menunjukkan komitmen kuat DPR RI dalam mempercepat pembahasan undang-undang strategis.