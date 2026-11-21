DPR RI mempercepat revisi UU Perlindungan Anak dan SPPA amid kekerasan anak meningkat. Ahmad Sahroni tekankan hukum harus tegas lawan kejahatan digital.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi memutuskan untuk mempercepat proses revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung terhadap kondisi aktual di lapangan yang menunjukkan banyak hal mengancam keselamatan dan kesejahteraan generasi penerus bangsa.

Urgensi Revisi Hukum Perlindungan Anak

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda lagi. Kondisi keamanan anak saat ini dinilai sangat kritis dan memerlukan intervensi legislatif yang lebih kuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pertumbuhan mereka.

Also read DPR komitmen segera revisi UU Perlindungan Anak demi cegah 'bully'

Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak telah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Ia menyatakan bahwa langkah cepat dan tegas dari aparat legislatif sangat diperlukan untuk menanggulangi masalah mendasar yang meresahkan masyarakat luas saat ini.

Digital Crime dan Kekerasan Seksual Meroket

Ahmad Sahroni menjelaskan bahwa Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia rutin menerima berbagai aduan dari masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak. Frekuensi tinggi penerimaan aduan ini mengindikasikan bahwa kondisi nyata di tengah masyarakat sedang menghadapi ancaman serius yang harus segera diatasi oleh pemangku kebijakan.

Advertisement

Selain kekerasan fisik dan seksual tradisional, perkembangan kejahatan digital yang semakin masif juga menjadi perhatian utama para legislator. Ahmad Sahroni menekankan bahwa kerangka hukum yang ada saat ini belum cukup mampu melindungi anak-anak dari berbagai bentuk ancaman baru yang muncul seiring dengan pesatnya teknologi informasi.

Kebutuhan akan penyusunan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif menjadi kunci utama dalam memberantas berbagai praktik kejahatan yang memanfaatkan ruang siber. Revisi undang-undang ini dirancang untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini memungkinkan pelaku kejahatan digital untuk lolos dari jeratan hukum yang adil.

Penegasan Tidak Ada Lagi Penyelesaian Kekeluargaan

Ahmad Sahroni menegaskan bahwa revisi undang-undang ini harus menjadi momentum penting untuk memperkuat keberpihakan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Proses peradilan harus diarahkan agar memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku sekaligus memberikan pembinaan yang tepat sasaran agar tidak mengulang kejahatan.

Praktik penyelesaian kasus seperti perkosaan oleh ayah tiri atau kekerasan dalam rumah tangga yang sering dialihkan ke jalur kekeluargaan harus segera dihentikan total. Ahmad Sahroni menyatakan dengan tegas bahwa pendekatan damai paksa seperti itu sangat tidak dapat diterima dalam sistem hukum yang berkeadilan.

Advertisement

Sebagai pihak yang paling rentan, anak-anak harus mendapatkan perlindungan maksimal agar mereka dapat menjalani kehidupan yang aman, nyaman, dan bebas dari rasa takut. Segala bentuk ancaman dan eksploitasi terhadap anak harus dieliminasi melalui penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan konsisten.

Komitisi Tiga Dorong Akselerasi Regulasi

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen penuh untuk mendorong percepatan pembahasan rancangan undang-undang ini di tingkat legislatif. Mereka memahami bahwa waktu adalah faktor kritis dalam melindungi generasi muda dari berbagai risiko yang terus berkembang di masyarakat.

Proses revisi ini juga akan mempertimbangkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi aturan baru di tingkat daerah. Koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif akan diperkuat untuk memastikan perlindungan anak berjalan secara efektif dan berkelanjutan.