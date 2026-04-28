DPR RI Mendukung Program B50 Mulai 1 Juli 2026, Harap Tekan Ketergantungan Impor Minyak

Komisi XII DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah untuk melaksanakan program mandatori pencampuran biodiesel 50% atau B50 mulai 1 Juli 2026. Program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor minyak, memangkas subsidi energi, dan meningkatkan harga jual CPO. Namun, pemerintah harus mendorong program replanting sawit dan memperkuat sistem produksi B50 agar kompatibel dengan mesin kendaraan diesel.

Komisi XII DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah untuk melaksanakan program mandatori pencampuran biodiesel 50% atau B50 mulai 1 Juli 2026. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyatakan bahwa biodiesel menjadi salah satu solusi energi alternatif yang penting di tengah tantangan sektor energi global, termasuk kenaikan harga minyak mentah dunia dan isu lingkungan.

Program B50 diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi ketergantungan impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, sehingga mampu memangkas beban subsidi energi sekaligus meningkatkan harga jual Crude Palm Oil (CPO), yang merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Dengan kebutuhan sekitar 16 juta ton per tahun untuk B50, dan produksi CPO nasional yang mencapai 50 juta ton per tahun, dipastikan pasokan minyak sawit di Indonesia masih mencukupi.

Namun, pemerintah harus mendorong program replanting sawit agar produksi dapat kembali digenjot dan penurunan produksi CPO dapat ditekan. Di sisi lain, DPR RI juga mendorong penguatan sistem produksi dan pengolahan B50 agar produk B50 tetap kompatibel dengan mesin kendaraan diesel dengan endapan yang rendah. Hal ini penting untuk memastikan kualitas dan kinerja biodiesel yang optimal.

Dalam dialog dengan Shania Alatas pada program Squawk Box, CNBC Indonesia (Selasa, 28/04/2026), Sugeng Suparwoto juga menegaskan bahwa implementasi B50 harus didukung dengan regulasi yang kuat dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan dampak sosial dan ekonomi bagi petani sawit, terutama dalam konteks peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman. Dengan demikian, program B50 tidak hanya akan memberikan manfaat bagi sektor energi dan lingkungan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

